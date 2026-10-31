Kanadaja do të japë 500 milionë euro në huanë e mbështetjes për Ukrainën
Kanadaja do t’i bashkohet huasë për mbështetjen e Ukrainës (Ukraine Support Loan), që Bashkimi Evropian e ka parashikuar për vitet 2026–2027, dhe kontributi i saj i parë do të jetë 500 milionë euro.
Kështu deklaroi kryeministri i Kanadasë, Mark Carney, gjatë një konference të përbashkët shtypi në Montreal me presidentin e Këshillit Evropian, António Costa, siç njofton Ukrinform. “Kontributi ynë i parë do të jetë 500 milionë euro”, tha Carney, duke iu përgjigjur pyetjes se si e sheh Kanadaja pjesëmarrjen e saj në dhënien e kësaj huaje.
Sipas Carney-t, kjo hua është “një mekanizëm i rëndësishëm dhe efektiv, që përdor fondet e ngrira për t’i dhënë Ukrainës ndihmën shumë të nevojshme”. “Bëhet fjalë, sigurisht, edhe për një mbështetje thelbësore për mbrojtjen dhe rindërtimin e Ukrainës. Ne biseduam edhe për nevojat më të gjera financiare dhe të sigurisë të Ukrainës”, theksoi kryeministri kanadez.
Nga ana e tij, Costa e falënderoi Kanadanë për vendimin për t’iu bashkuar huasë. “Ky është një sinjal i fuqishëm i përkushtimit tonë të përbashkët afatgjatë ndaj Ukrainës”, theksoi ai.
Njoftimi vjen pas samitit në Montreal, në përfundim të të cilit Kanadaja dhe Bashkimi Evropian u zotuan të shtojnë më tej presionin ndaj Rusisë dhe të mbështesin Ukrainën, përfshirë reformat dhe integrimin e saj euroatlantik.
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