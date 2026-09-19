Shtabi i Përgjithshëm: Rusia ka humbur 1,516,430 ushtarë në Ukrainë që nga 24 shkurti 2022 — 1,520 në ditën e fundit
Rusia ka humbur rreth 1,516,430 ushtarë në Ukrainë që nga fillimi i pushtimit të plotë më 24 shkurt 2022, raportoi Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës më 19 shtator 2026.
Sipas raportit të përditshëm të ushtrisë ukrainase, gjatë 24 orëve të fundit forcat ruse kanë pësuar 1,520 viktima. Shifra përfshin të vrarë dhe të plagosur, sipas metodologjisë që Kievi përdor që nga fillimi i luftës, ndërsa Moska nuk publikon të dhëna të rregullta për humbjet e veta.
Krahas personelit, raporti rendit edhe humbjet e rënda të pajisjeve luftarake ruse: 12,352 tanke, 25,357 automjete të blinduara luftarake, 50,011 sisteme artilerie, 2,143 sisteme raketore me lëshim të shumëfishtë dhe 1,657 sisteme të mbrojtjes ajrore. Në listë përfshihen gjithashtu 442 avionë, 356 helikopterë, 2,672 mjete tokësore pa pilot, 35 anije dhe varka, 2 nëndetëse, si dhe 150,922 automjete dhe cisterna karburanti.
Shifrat e publikuara nga Kievi nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur. Vetë Shtabi i Përgjithshëm ukrainas nuk i ka bërë publike humbjet e forcave të veta, duke i trajtuar ato si sekret operacional gjatë luftës.
Ndërkaq, një raport i janarit 2026 i Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS) vlerëson se Ukraina ka pësuar rreth 500,000–600,000 viktima në total, nga të cilët 100,000–140,000 të vrarë, në periudhën nga shkurti 2022 deri në dhjetor 2025. Sipas të njëjtit vlerësim, raporti i humbjeve është rreth 2.5:1 ose 2:1 në disfavor të Rusisë.
Burimi: The Kyiv Independent
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