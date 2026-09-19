☁️
Tiranë 18°C · Vranët 19 Shtator 2026
S&P 500 7,651 ▲0.17%
DOW 51,683 ▼0.18%
NASDAQ 26,523 ▲0.39%
NAFTA 95.47 ▼1.81%
ARI 4,416 ▲0.37%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055
₿ CRYPTO
BTC $81,174 ▲ +4.87% ETH $2,621 ▲ +5.69% XRP $1.4163 ▲ +6.71% SOL $113.4200 ▲ +8.44%
S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 95.47 ▼1.81 % ARI 4,416 ▲0.37 % S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 95.47 ▼1.81 % ARI 4,416 ▲0.37 %
EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055
19 Sht 2026
Breaking
Sangria spanjolle — pija freskuese verore me verë të kuqe dhe fruta «Resident Evil» i Zach Cregger drejt rekordit historik të franshizës: mbi 50 milionë dollarë në fundjavën e hapjes në SHBA Dronë të dyshimtë paralizojnë aeroportin e Luksemburgut: fluturimet pezullohen, një avion devijohet në Belgjikë OKB: SHBA-ja mund të ketë kryer krime lufte në Iran — 156 të vrarë, përfshirë 120 fëmijë, në sulmet ndaj shkollës dhe spitalit Qindra gra iraniane vrapojnë në Teheran pa hixhab, në aktin më të madh të sfidës që nga kryengritja e vitit 2022
Menu
Ukraina

Dronë të dyshimtë paralizojnë aeroportin e Luksemburgut: fluturimet pezullohen, një avion devijohet në Belgjikë

· 2 min lexim
Një avion Boeing 737 i Luxair në aeroportin Findel të Luksemburgut.
Një avion Boeing 737 i Luxair në aeroportin Findel të Luksemburgut. (Foto: Peter Bakema / Wikimedia Commons)

Fluturimet në hyrje e dalje në aeroportin ndërkombëtar Findel të Luksemburgut u pezulluan përkohësisht mbrëmjen e 18 shtatorit, pasi u vunë re dronë të paautorizuar përreth dhe mbi pistat e aeroportit.

Sipas autoriteteve të aeroportit, gjatë orëve të mbrëmjes u konstatua prania e “sistemeve ajrore pa pilot” të paautorizuara, çka detyroi pezullimin e të gjitha operimeve ajrore deri në normalizimin e situatës.

Një fluturim që vinte nga Londra u detyrua të devijojë drejt aeroportit të Liège-it në Belgjikë. Siç i ka treguar një pasagjer gazetës Luxembourg Times, piloti i njoftoi udhëtarët se dronët ende fluturonin mbi aeroportin e Luksemburgut.

Shërbimi i fluturimeve u rifillua në orët e para të së premtes, 19 shtator. Megjithatë, origjina e dronëve ende nuk është identifikuar, ndërsa hetimet vazhdojnë.

Incidenti vjen mes paralajmërimeve në rritje të liderëve evropianë për atë që e quajnë “luftë hibride” ruse. Më 17 shtator, kryeministri polak Donald Tusk tha se vlerësimet e inteligjencës tregonin se Rusia mund të kryejë sulme me dronë kundër vendeve që mbështesin Ukrainën në muajt e ardhshëm. Paralajmërimet janë ripohuar edhe nga zyrtarë francezë, lituanezë dhe finlandezë.

Më 1 shtator, qeveria gjermane akuzoi zyrtarisht një shërbim inteligjence rus për një tentativë sulmi me dronë në aeroportin Leipzig/Halle në fillim të gushtit — hera e parë që Berlini fajëson drejtpërdrejt Moskën. U zbuluan dronë me eksplozivë që dukej se synonin një avion ngarkesash ukrainas Antonov që transportonte pajisje ushtarake.

Pavarësisht madhësisë së vogël, Luksemburgu i ka dhënë Ukrainës 340 milionë euro ndihmë që nga fillimi i luftës. Qyteti i Luksemburgut është një nga kryeqytetet zyrtare të Bashkimit Evropian, ku janë vendosur Gjykata e Drejtësisë dhe Banka Evropiane e Investimeve.

Burimi: The Kyiv Independent

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu