Dronë të dyshimtë paralizojnë aeroportin e Luksemburgut: fluturimet pezullohen, një avion devijohet në Belgjikë
Fluturimet në hyrje e dalje në aeroportin ndërkombëtar Findel të Luksemburgut u pezulluan përkohësisht mbrëmjen e 18 shtatorit, pasi u vunë re dronë të paautorizuar përreth dhe mbi pistat e aeroportit.
Sipas autoriteteve të aeroportit, gjatë orëve të mbrëmjes u konstatua prania e “sistemeve ajrore pa pilot” të paautorizuara, çka detyroi pezullimin e të gjitha operimeve ajrore deri në normalizimin e situatës.
Një fluturim që vinte nga Londra u detyrua të devijojë drejt aeroportit të Liège-it në Belgjikë. Siç i ka treguar një pasagjer gazetës Luxembourg Times, piloti i njoftoi udhëtarët se dronët ende fluturonin mbi aeroportin e Luksemburgut.
Shërbimi i fluturimeve u rifillua në orët e para të së premtes, 19 shtator. Megjithatë, origjina e dronëve ende nuk është identifikuar, ndërsa hetimet vazhdojnë.
Incidenti vjen mes paralajmërimeve në rritje të liderëve evropianë për atë që e quajnë “luftë hibride” ruse. Më 17 shtator, kryeministri polak Donald Tusk tha se vlerësimet e inteligjencës tregonin se Rusia mund të kryejë sulme me dronë kundër vendeve që mbështesin Ukrainën në muajt e ardhshëm. Paralajmërimet janë ripohuar edhe nga zyrtarë francezë, lituanezë dhe finlandezë.
Më 1 shtator, qeveria gjermane akuzoi zyrtarisht një shërbim inteligjence rus për një tentativë sulmi me dronë në aeroportin Leipzig/Halle në fillim të gushtit — hera e parë që Berlini fajëson drejtpërdrejt Moskën. U zbuluan dronë me eksplozivë që dukej se synonin një avion ngarkesash ukrainas Antonov që transportonte pajisje ushtarake.
Pavarësisht madhësisë së vogël, Luksemburgu i ka dhënë Ukrainës 340 milionë euro ndihmë që nga fillimi i luftës. Qyteti i Luksemburgut është një nga kryeqytetet zyrtare të Bashkimit Evropian, ku janë vendosur Gjykata e Drejtësisë dhe Banka Evropiane e Investimeve.
Burimi: The Kyiv Independent
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