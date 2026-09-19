Putin akuzon Ukrainën për ndërhyrje në zgjedhjet parlamentare ruse
MOSKË – Presidenti rus Vladimir Putin tha të premten se Ukraina po pengon qëllimisht bisedimet për t’i dhënë fund luftës dhe e akuzoi Kievin se po ndërhyn në zgjedhjet parlamentare ruse.
Në komente para komisionit ushtarako-industrial të Rusisë, Putin tha se Ukraina është “degjeneruar prej kohësh në një diktaturë”, duke iu referuar faktit që presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky nuk ka mbajtur zgjedhje të reja presidenciale edhe pse mandati i tij ka skaduar.
“Udhëheqja ukrainase nuk po nxiton të mbajë zgjedhje, siç e dini, por po përpiqet gjithashtu të ndërhyjë te ne,” u citua Putin, pa dhënë prova. Zelensky dhe zyrtarët e tjerë ukrainas thonë se asnjë zgjedhje nuk mund të mbahet në Ukrainë ndërsa gjendja e jashtëzakonshme, në fuqi që nga pushtimi rus i shkurtit 2022, mbetet. Kievi i quan zgjedhjet ruse “pseudo-zgjedhje” me rezultat të paracaktuar.
Putin ripohoi gjithashtu se qëllimi kryesor mbrojtës i Moskës është mbështetja në “trekëndëshin bërthamor” dhe se Rusia duhet të përmirësojë mbrojtjen anti-raketë. Rusët filluan të premten votimin në zgjedhjet parlamentare tre-ditore, të cilat Putini thotë se do të tregojnë se miliona njerëz mbështesin ushtrinë e tij në luftën në Ukrainë, edhe pse shumica e kandidatëve anti-luftë nuk u lejuan të garojnë.
Putin tha se sulmet ukrainase ndaj objektivave ruse e bëjnë jo të sinqerta ofertat e Kievit për negociata, duke pretenduar se një sulm i fundit ukrainas kishte goditur një shtëpi në një fshat në pjesën e okupuar ruse të Zaporizhzhias, duke vrarë kreun e një komisioni lokal zgjedhor. Ky lajm vjen pasi Trump nënshkroi ligjin për sanksione ndaj Rusisë.
Burimi: Reuters
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