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26 Tet 2026
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Kronika

Shtatë orë në SPAK, flet Behgjet Pacolli: Kam bërë një kallëzim penal për Aeroportin e Vlorës

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bërë një kallëzim penal për

Biznesmeni nga Kosova, Behgjet Pacolli, ka dalë nga ambientet e Prokurorisë së Posaçme pas rreth shtatë orësh.

Ai ka deklaruar se ka bërë një kallëzim penal për atë që i cilësoi si padrejtësi lidhur me Aeroportin e Vlorës.

“Unë vetëm kam bërë një denoncim penal për padrejtësitë që janë bërë deri më tani për Aeroportin e Vlorës”, u shpreh Pacolli për mediat pas daljes nga SPAK.

Biznesmeni ishte thirrur nga prokurorët e posaçëm për t’u pyetur në cilësinë e personit që ka dijeni, në kuadër të hetimeve që po kryhen për çështjen e Aeroportit të Vlorës.

Muajt e fundit, projekti i Aeroportit të Vlorës është përfshirë në një konflikt ligjor dhe administrativ për aksionet dhe menaxhimin e tij. Pacolli ka pretenduar për ndërhyrje të paligjshme në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB), si dhe për përplasje me aksionarët e tjerë të shoqërisë.

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