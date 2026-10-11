Smailoviq: Moment historik për Malin e Zi — detyrimet e agjendës së BE-së të përmbushen deri më 15 tetor
Kreu i klubit parlamentar të Partisë Boshnjake u bën thirrje deputetëve të përfundojnë obligimet e mbetura nga axhenda evropiane, përfshirë ndryshimet kushtetuese
Amer Smailoviq, kreu i klubit parlamentar të Partisë Boshnjake në Kuvendin e Malit të Zi, u bëri thirrje të gjithë deputetëve të kontribuojnë që obligimet e mbetura nga axhenda e BE-së të përmbushen deri më 15 tetor, siç njofton Portal Analitika. Sipas tij, vendi po kalon një moment historik dhe të gjithë aktorët politikë duhet të jenë të vetëdijshëm për rëndësinë e mbylljes së këtyre detyrimeve.
Smailoviq u bëri thirrje të gjitha klubeve parlamentare të tregojnë përgjegjësi dhe të finalizojnë deri më 15 tetor detyrimet e mbetura, përfshirë ndryshimet kushtetuese të rëndësishme për vazhdimin e integrimit evropian, raporton Portal Analitika. Ai u shpreh i bindur se të gjithë e kuptojnë momentin dhe rëndësinë që ka anëtarësimi në BE për Malin e Zi.
Sipas tij, vendi ka nevojë për një shtet të së drejtës më të fortë, institucione më efikase, një standard jetese më të mirë dhe më shumë mundësi për qytetarët.
Prandaj, theksoi Smailoviq, rruga evropiane duhet të qëndrojë mbi interesat partiake dhe dallimet politike.
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