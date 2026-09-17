Shtatorja e Teutës ilire në Lezhë, vepra u financua nga qytetarët, nismë e gazetarit Marin Mema!
Në territorin e Bashkisë Lezhë, përgjatë rrugës së re që lidh Velipojën me Shëngjinin, është ngritur shtatorja e Mbretëreshës Teuta, falë nismës së gazetarit Marin Mema dhe mbështetjes së shqiptarëve.
Nga ideja te realizimi, projekti u mbështet tërësisht nga kontributet e qytetarëve, pa fonde shtetërore. Gjatë ceremonisë, gazetari foli edhe për vështirësitë e shumta të hasura gjatë këtij procesi.
Gazetari Marin Mema sqaroi edhe arsyet që e shtynë t’i përkushtohej ngritjes së shtatores së Mbretëreshës Teuta si një projekt që e ndoqi nga fillimi deri ne realizimin e tij.
Mes të tjerash, ai falënderoi Bashkinë e Lezhës dhe kryetarin e saj, Pjerin Ndreu, si të vetmen njësi vendore që i hapi rrugë vendosjes së kësaj shtatoreje. Vepra, e realizuar nga skulptori Julian Muçollari, është e para dhe e vetmja e këtij lloji në Shqipëri, duke shënuar një tjetër pikë referimi për figurat e historisë ilire.
Tashme gjithkush qe kalon nga kjo rruge, mund te vizitoje dhe shikoje madhështinë e kësaj vepre historike. /TCH/
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