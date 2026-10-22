Sindikatat e lira kërkojnë prerje të çmimeve dhe marzheve para nisjes së modelit “Euro”
Unioni i Sindikatave të Lira i shkroi ministrit Nik Gjeloshaj se rritja e çmimeve ka nisur tashmë dhe kërkoi që prerja e çmimeve dhe marzheve në ditën e shpalljes së modelit “Euro” të shërbejë si bazë krahasimi pas 1 janarit. Kontrolli, sipas sindikatave, duhet të përfshijë të gjitha mallrat dhe shërbimet, jo vetëm ushqimet bazë.
Unioni i Sindikatave të Lira të Malit të Zi (USSCG) i bëri thirrje Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Qeverisë që urgjentisht të bëjnë një prerje të çmimeve ekzistuese të mallrave dhe shërbimeve, si dhe të marzheve tregtare që zbatoheshin në ditën e shpalljes së modelit “Euro”, siç njofton Vijesti. Kjo prerje, sipas sindikatave, duhet të shërbejë si bazë për krahasimin e çmimeve dhe marzheve pas 1 janarit.
Sindikatat ia dërguan shkresën ministrit përkatës dhe zëvendëskryeministrit Nik Gjeloshaj, i cili këtë javë tha për Vijesti se Ministria nga 1 janari do t’i kufizojë marzhet tregtare për produktet më bazë për nevojat e familjeve, për të parandaluar një goditje më të madhe ndaj standardit të jetesës së qytetarëve gjatë zbatimit të modelit “Euro”. Kryeministri Milojko Spajić e shpalli më 17 shtator modelin e ri qeveritar të rritjes së pagave “Euro”, i cili, siç u njoftua, do të zbatohet nga janari i vitit 2027.
Në shkresën drejtuar Gjeloshajt, USSCG-ja paralajmëroi se, sipas të dhënave të saj, rritja e çmimeve të mallrave dhe shërbimeve ka nisur tashmë dhe se zbatimi i modelit “Euro” mund të sjellë korrigjime të reja çmimesh, ndër të tjera edhe për shkak të rritjes së kostove të punës. Sindikatat mirëpritën gatishmërinë e Ministrisë dhe të Qeverisë që, duke kufizuar marzhet, të parandalojnë që subjektet e papërgjegjshme ekonomike ta përdorin rritjen e fuqisë blerëse të popullsisë për pasurim të pabazuar.
“Nuk duhet lejuar që marzhet ekzistuese mbi çmimet e mallrave dhe shërbimeve, duke përdorur si alibi se efekti i modelit ‘Euro’ do t’ua rrisë kostot, të rriten në një shumë më të madhe se shuma e kostove reale eventuale që subjekti ekonomik do të ketë përmes kostos së punës apo ndonjë kostoje tjetër”, thuhet në shkresën e USSCG-së, të cilën sindikatat ua dërguan mediave, siç raporton Vijesti.
USSCG-ja theksoi gjithashtu se kontrolli i marzheve tregtare nuk duhet të kufizohet vetëm te ushqimet bazë, por duhet të përfshijë të gjitha mallrat dhe shërbimet. Për efekt të plotë të modelit “Euro”, sipas sindikatave, duhen masa të përcaktuara, kontrolle të vazhdueshme inspektuese dhe masa ndëshkimore rigoroze për subjektet e papërgjegjshme. “Në atë mënyrë shteti do t’i mbrojë të punësuarit dhe qytetarët nga një valë e re inflacioni dhe nga rënia e fuqisë blerëse të pagave të tyre në të ardhmen”, përfundon shkresa e USSCG-së.
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