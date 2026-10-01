Skulptura e harruar e Papës Klement XII gjendet në një kantier riciklimi në Angli: maquette-ja e mermerit e Pietro Bracci-t u ble për 300 stërlina, del në ankand për 10.000
Mermeri rreth 60 cm është maquette-i i vetëm i mbijetuar për statujën bronzi të vitit 1734, që shkriu gjatë Republikës Romane; del në ankand te Woolley & Wallis më 8 tetor me vlerësim 10.000 stërlina.
Një statujë e vogël mermeri, e blerë për vetëm 300 stërlina (rreth 398 dollarë) në një kantier riciklimi në Wiltshire të Anglisë, është identifikuar nga ekspertët si vepër e Pietro Bracci-t (1700–1773), njërit prej skulptorëve më të njohur të Romës baroke, siç njofton Artnet News.
Pronarët e kantierit në jugperëndim të Anglisë e kishin keqidentifikuar mermerin, por një koleksionist syhapët e njohu vlerën e tij dhe e dërgoi për vlerësim te ankandi rajonal Woolley & Wallis. Aty u konfirmua se skulptura, rreth 60 cm e lartë, është maquette-i i vetëm i mbijetuar për statujën bronzi të Papës Klement XII, të derdhur nga mjeshtri Francesco Giardoni. Vetëm ky model pune dhe një gravurë e vëllezërve artistë Stefano dhe Rocco Pozzi, e realizuar në mesin e shekullit XVIII, kanë mbijetuar si dëshmi të asaj vepre.
Statuja bronzi, e ngritur brenda Palazzo Nuovo-s në Romë, ishte homazh për papën që vetë e themeloi atë ndërtesë më 1734 si muzeun e parë publik të artit në botë — Muzetë Kapitolinë. Bronzi u shkri gjatë Republikës Romane të imponuar nga francezët në fund të viteve 1790, kur monumente të tilla shkriheshin për armë e monedha. Mbishkrimi mbi piedestal lavdëronte projektet ambicioze ndërtimore të Klementit XII, i cili kishte nisur një program të gjerë rinovimi arkitektonik të qytetit.
Maquette-ja del në ankand më 8 tetor, si pjesë e ankandit “Fine Furniture and Collections” të Woolley & Wallis, me vlerësim 10.000 stërlina (rreth 13.300 dollarë) — një kthim i jashtëzakonshëm për blerësin që e mori për 300 stërlina. “Të dalë në dritë një figurë e rrallë mermeri e shekullit XVIII e Papës Klement XII nga Pietro Bracci është një mundësi e jashtëzakonshme”, u shpreh specialisti i mobiljeve të ankandit, Mark Yuan Richards, sipas Artnet News. “Ky i mbijetuar i jashtëzakonshëm ofron një lidhje të prekshme me botën e oborrit papnor dhe shkëlqimin artistik të periudhës.”
Bracci, nxënësi i skulptorit Camillo Rusconi, njihet më së shumti për figurën e Oceanus-it në shatërvanin e famshëm Trevi në Romë. Në vitet 1730 ai gëzoi patronazh të vazhdueshëm papnor dhe, para porosisë kapitoline, kishte përfunduar tashmë një statujë më të madhe të Klementit XII për sheshin kryesor të Ravenës. Bracci ndihmoi gjithashtu në restaurimin e skulpturave antike të koleksionit të madh kapitolin, duke e lidhur emrin e tij përgjithmonë me trashëgiminë artistike të Romës.
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