Ashmolean-i në Oksford dhe Fondacioni Samdani nisin program për artistët bangladeshianë
Muzeu Ashmolean i Oksfordit dhe Fondacioni i Artit Samdani kanë njoftuar një partneritet të ri për të mbështetur artistët bashkëkohorë nga Bangladeshi, siç njofton revista britanike e artit FAD Magazine.
Partneriteti bashkon një program vjetor artisti vizitor me zhvillimin e një koleksioni të dedikuar arti bashkëkohor bangladeshian në muze. Programi i quajtur «Ashmolean Samdani Visiting Artist» do të ftojë çdo vit një artist nga Bangladeshi në Oksford për një rezidencë dyjavore, duke i ofruar qasje në koleksionet, arkivat dhe ekspertizën kuratoriale të muzeut.
Artisti i parë i ftuar është Munem Wasif, artist, kurator dhe edukator i bazuar në Daka, praktika e të cilit lëviz mes fotografisë, imazhit lëvizës, materialit arkivor dhe objekteve të mbledhura. Puna e tij eksploron shpesh çështje të kalueshmërisë, pasigurisë dhe historisë koloniale të Bengalit. Gjatë qëndrimit në Oksford, ai do të punojë me koleksionet dhe arkivat e Ashmolean-it, duke ndërtuar lidhje me komunitetin më të gjerë kulturor rreth Universitetit të Oksfordit.
«Prej vitesh, praktika ime është kthyer te historia koloniale e Bengalit, shpesh përmes fragmenteve që mbeten. Ashmolean Samdani Visiting Artist më jep mundësinë ta shoh këtë histori më nga afër, përmes koleksioneve dhe arkivave të muzeut», shprehet Wasif.
Paralelisht me programin e rezidencës, Ashmolean-i dhe Fondacioni i Artit Samdani do të ndërtojnë një koleksion të dedikuar arti bashkëkohor nga Bangladeshi, me vepra të reja që do të hyjnë çdo vit në koleksionin e muzeut. Muzeu ka blerë tashmë vepra të Ashfika Rahman me mbështetjen e Fondacionit, dhe blerje të tjera janë planifikuar si pjesë e përpjekjes më të gjerë për të forcuar fondet e artit bashkëkohor jugaziatik.
Partneriteti shënon 15 vjetorin e punës së Fondacionit të Artit Samdani në mbështetje të artistëve bangladeshianë përmes ekspozitave, çmimeve, rezidencave dhe bashkëpunimeve ndërkombëtare. «Prej 15 vitesh, Fondacioni i Artit Samdani është angazhuar për të krijuar mundësi për artistët bangladeshianë që të zhvillojnë praktikat e tyre dhe të arrijnë publik të ri; ky partneritet i ri me Ashmolean-in është zgjatim natyral i atij vizioni: të krijojmë ura kulturore të qëndrueshme mes Bangladeshit dhe botës», thotë Nadia Samdani MBE, presidente dhe bashkëthemeluese e Fondacionit.
Drejtoresha e Departamentit të Artit Lindor të Ashmolean-it, profesoresha Mallica Kumbera Landrus, shprehet se programi do të krijojë mënyra të reja për të interpretuar koleksionin e muzeut përmes këndvështrimeve të artistëve bashkëkohorë. Departamenti i Artit Lindor të Ashmolean-it tashmë zotëron një koleksion të rëndësishëm jugaziatik, dhe nisma e re synon t’i lidhë këto zotërime historike me praktikën artistike bashkëkohore.
Partneriteti vjen pas projekteve të tjera të fundit të Fondacionit në Mbretërinë e Bashkuar dhe Evropë. Më herët këtë vit, Fondacioni mbështeti ekspozitën personale të Soma Surovi Jannat në Ashmolean, e përshkruar si ekspozita e parë personale e një artisteje nga Bangladeshi në një muze britanik. Fondacioni ka njoftuar gjithashtu një partneritet me Kunsthalle Basel për të pritur Çmimin Samdani për Art në nëntor 2026.
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