«Skybreaker», fantazia e parë e madhe e xhiruar në Shqipëri, bën premierën botërore në Festivalin e Sidneit
Filmi i regjisorit australian Steven Kastrissios, me protagonistë aktoren shqiptare Xhulia Musagalliu, shfaqet më 10 tetor si titulli kryesor i edicionit 2026 të Festivalit të Filmit Fantashkencë të Sidneit.
Edicioni i 2026-ës i Festivalit të Filmit Fantashkencë të Sidneit do të hapet me premierën botërore të «Skybreaker», fantazisë epike të regjisorit australian Steven Kastrissios, siç njofton FilmInk. Shfaqja ekskluzive do të mbahet të shtunën, më 10 tetor 2026, në orën 18:00 në EVENT Cinemas George Street, me vetë regjisorin të pranishëm në tapetin e kuq — listimi zyrtar i kinemasë konfirmon se bëhet fjalë për premierën botërore të filmit.
Filmi është, sipas producentëve, fantazia e parë e madhe e xhiruar ndonjëherë në Shqipëri, me kast dhe ekip tërësisht vendas. I frymëzuar nga mitologjitë lokale, magjitë dhe legjendat e rajonit, «Skybreaker» ndjek Vlorën, një grua të re që ndërmerr një udhëtim kozmik nëpër Shqipërinë e sotme për të shpëtuar të dashurin e saj nga një shtrigë e pamëshirshme.
Në rolin kryesor është aktorja shqiptare Xhulia Musagalliu, për të cilën ky është roli i parë madhor në karrierë. «E dija që ajo ishte protagonisja jonë brenda pesë minutave që e takova. Është e egër dhe mund të luajë gjithçka që i hedh», u shpreh Kastrissios, sipas FilmInk. Në kast janë edhe Ina Gjonci në rolin e antagonistës Emina, Igli Zarka si Tori, i dashuri i Vlorës, dhe Romir Zalla si Iliri, një magjistar i përjashtuar që bëhet mentori i saj.
Ky është filmi i dytë që Kastrissios — i njohur për thriller-in kult «The Horseman» (2008) — e xhiron në Shqipëri, pas thriller-it në gjuhën shqipe «Bloodlands». Regjisori jetoi dy vjet në Shqipëri për ta përfunduar projektin, duke xhiruar nga malet deri në det, dhe mbushi filmin me rreth 1.000 plane me efekte vizuale për të konkurruar me gjigantët e zhanrit. «Skybreaker», bashkëprodhim i Kastle Films dhe Black Box Films me producentin shqiptar Tan Kazazi, zgjat 122 minuta dhe pritet të nisë shpërndarjen kinematografike në Evropë gjatë vitit 2027.
«Steven Kastrissios ka shtyrë kufijtë e kinematografisë ndërkombëtare e të pavarur duke krijuar këtë epikë fantazie shtrirëse», u shpreh drejtori i festivalit, Simon Foster, në njoftimin e publikuar nga FilmInk. Regjisori do ta prezantojë personalisht filmin në Sydney — kthimi i tij i parë në Australi pas një dekade.
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