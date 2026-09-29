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Maqedonia e Veriut

Sllovenia mposht Maqedoninë e Veriut 2-0 në Ligën e Kombeve

Maqedonia e Veriut u mund 2-0 nga Sllovenia në raundin e dytë të Ligës së Kombeve, me të dy golat e shënuar në pjesën e dytë në 'Stožice'.

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Sllovenia ka mposhtur Maqedoninë e Veriut me rezultatin 2-0 në ndeshjen e raundit të dytë të Ligës së Kombeve të UEFA-s, sezoni 2026/27, Grupi B1. Siç njofton agjencia maqedonase Makfax në raportimin e saj nga ndeshja, të dyja skuadrat u përballën sot, më 29 shtator, në stadiumin “Stožice” në Lubjanë.

Pjesa e parë u mbyll pa gola, 0-0, por në pjesën e dytë sllovenët gjetën rrugën drejt rrjetës dy herë, duke siguruar tri pikë përpara tifozëve të tyre. Rezultati përfundimtar është konfirmuar edhe nga Sportradar.

Në portën e Maqedonisë së Veriut, si kapiten, qëndroi Stole Dimitrievski, i cili nuk mundi t’i rezistonte presionit të sllovenëve në pjesën e dytë. Në krahun tjetër, për Slloveninë e trajnerit Boštjan Cesar, në portë ishte Jan Oblak.

Me këtë fitore, Sllovenia vazhdon me hap pozitiv garën në Ligën e Kombeve, ndërsa Maqedonia e Veriut do të kërkojë rikthimin në ndeshjet e ardhshme të Grupit B1.

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