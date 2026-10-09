Spageti allo scoglio — makaronat italiane me fruta deti, midhje dhe gaforre
Përshkrimi i shkurtër:
Spageti allo scoglio (fjalë për fjalë “makarona në shkëmb”) është receta më e famshme e peshkatarëve të Italisë jugore. Frutat e detit hapen direkt në tigan me verë të bardhë, hudhër dhe vaj ulliri, pastaj përzihen me makaronat al dente dhe pak ujë gatimi — kështu salca lidhet kremoze pa asnjë krem. Një pjatë festive që mban erën e detit.
Përbërësit (4 persona)
- 400 g spageti
- 500 g midhje të freskëta, të pastruara mirë
- 300 g gaforre (vongole), të lara
- 200 g karkaleca të pastruara
- 150 g kallamarë të prerë në unaza
- 4 thelpinj hudhre, të prerë hollë
- 150 ml verë e bardhë e thatë
- 4 lugë gjelle vaj ulliri ekstra i virgjër
- 1 spec djegës i vogël (opsional)
- 1 tufë majdanoz i freskët, i grirë
- 2 domate të vogla qershi, të prera përgjysmë (opsionale)
- Kripë sipas shijes
Përgatitja
- Hap midhjet dhe gaforret: vendosi në një tenxhere të madhe me kapak mbi zjarr të fortë për 3–4 minuta, derisa të hapen. Hidhi ato që nuk hapen. Kullo lëngun e tyre në një tas përmes një nape — ky lëng është thesari i shijes.
- Ziej spagetit në ujë të kripur bollshëm, por kulloji 2 minuta para se të bëhen al dente; ruaj një filxhan ujë gatimi.
- Ndërkohë, në një tigan të madh skuq hudhrën dhe specin djegës në vaj ulliri për 1 minutë, pa i djegur. Shto kallamarët dhe karkalecat; skuqi 2 minuta.
- Shuaj me verën e bardhë dhe lëre të avullojë alkoolin 1–2 minuta. Shto lëngun e kulluar të midhjeve dhe gaforreve dhe domatet qershi.
- Hidh spagetit e kulluar në tigan bashkë me një gjysmë filxhani ujë gatimi. Përziej fort 1–2 minuta derisa salca të lidhet dhe të veshë makaronat.
- Shto midhjet dhe gaforret e hapura, spërkat me majdanoz të freskët dhe shërbe menjëherë, shumë të nxehtë.
Koha e përgatitjes: 15 minuta | Koha e gatimit: 20 minuta | Porcione: 4 persona
Këshillë: Për versionin më autentik “të peshkatarit” mos shto domate — vetëm verë, hudhër, vaj ulliri dhe majdanoz. Frutat e detit duhet të jenë sa më të freskëta; shijo lëngun e tyre para se ta shtosh, që të mos e teprosh me kripën.
Burim fotografie: Wikimedia Commons, licencë CC BY-SA 4.0.
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