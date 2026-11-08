Maultaschen gjermane — xhepat e pastave të Shvabisë me mish, spinaq dhe qepë të karamelizuara
Raviolit e mëdhenj të Shvabisë me mbushje mishi dhe spinaqi, të zier në lëng ose të shoqëruar me gjalpë dhe qepë të karamelizuara — specialiteti i mbrojtur evropian me legjendën e "mashtruesve të vegjël të Zotit".
Maultaschen janë xhepa të mëdhenj paste, specialiteti më i njohur i kuzhinës së Shvabisë në Gjermaninë jugperëndimore (Baden-Württemberg). Bashkimi Evropian i ka njohur “Schwäbische Maultaschen” si Tregues Gjeografik të Mbrojtur (PGI), si pjesë e trashëgimisë kulturore të rajonit. Tradicionalisht lidhen me Kreshmën, të Enjten e Madhe dhe të Premten e Madhe: legjenda thotë se murgjit cistercianë të abacisë Maulbronn e fshehën mishin nën brumin e pastave, prandaj në dialektin shvab pjata mori nofkën “Herrgottsbescheißerle” — “mashtruesit e vegjël të Zotit”. Shërbehen në dy mënyra klasike: në lëng të nxehtë (si Suppenmaultaschen) ose “geschmälzt”, me gjalpë të shkrirë dhe qepë të skuqura.
Koha e përgatitjes: rreth 1 orë (plus pushimi i brumit)
Koha e gatimit: rreth 25 minuta
Porcione: 4 porcione (rreth 16 Maultaschen)
PËRBËRËSIT:
Për brumin:
- 350 g miell
- 4 vezë
- 1 majë luge kripë
- 1–3 lugë çaji ujë, sipas nevojës
- E bardha e 1 veze, për ngjitjen e skajeve
Për mbushjen:
- 250 g spinaq i freskët
- 300 g mish i grirë viçi (ose gjysmë viçi e gjysmë derri)
- 1 bukëz e djeshme, e njomur në ujë dhe e shtrydhur mirë
- 1 vezë
- 1 qepë e vogël, e grirë imët
- 2 lugë gjelle majdanoz i grirë
- Kripë, piper i zi dhe arrë myshku, sipas shijes
Për servirje:
- Lëng mishi ose perimesh, për zierjen
- 4 qepë, të prera në rrathë
- 3 lugë gjelle gjalpë
- Qepë të njoma ose majdanoz, të grira
PËRGATITJA:
- Përgatitni brumin: përzieni miellin me kripën dhe vezët, duke shtuar ujin nga një lugë çaji në herë, dhe punojeni derisa të bëhet i lëmuar dhe i fortë. Mbështilleni dhe lëreni të pushojë rreth 1 orë.
- Përgatitni spinaqin: ziejeni shkurt spinaqin në ujë me kripë, kullojeni, shtrydheni mirë që të mos lëshojë ujë dhe grijeni imët.
- Përgatitni mbushjen: përzieni spinaqin me bukëzen e njomur dhe të shtrydhur, mishin e grirë, vezën, qepën dhe majdanozin. Kriposeni, piperoseni dhe shtoni arrë myshku sipas shijes; përziejeni mirë.
- Hapni brumin shumë hollë mbi një sipërfaqe të miellosur dhe priteni në katrorë rreth 10 cm.
- Lyeni skajet e çdo katrori me të bardhë veze, vendosni në mes një lugë gjelle plot me mbushje, paloseni në drejtkëndësha (ose trekëndësha) dhe mbylleni mirë duke shtypur skajet dhe duke nxjerrë ajrin.
- Ziejini: ulini me kujdes në ujë me kripë ose në lëng që zien lehtë dhe gatuajini 10–12 minuta pasi të ngrihen në sipërfaqe. Nxirrini me lugë me vrima.
- Ndërkohë skuqni ngadalë rrathët e qepës në gjalpë derisa të marrin ngjyrë të artë të thellë.
- Shërbejini Maultaschen të mbuluara me qepët e skuqura dhe qepë të njoma ose majdanoz. Varianti tjetër klasik: shërbejini në një pjatë të thellë me lëngun e nxehtë ku u zienë.
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