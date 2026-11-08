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Pasta

Maultaschen gjermane — xhepat e pastave të Shvabisë me mish, spinaq dhe qepë të karamelizuara

Raviolit e mëdhenj të Shvabisë me mbushje mishi dhe spinaqi, të zier në lëng ose të shoqëruar me gjalpë dhe qepë të karamelizuara — specialiteti i mbrojtur evropian me legjendën e "mashtruesve të vegjël të Zotit".

· 3 min lexim

Maultaschen janë xhepa të mëdhenj paste, specialiteti më i njohur i kuzhinës së Shvabisë në Gjermaninë jugperëndimore (Baden-Württemberg). Bashkimi Evropian i ka njohur “Schwäbische Maultaschen” si Tregues Gjeografik të Mbrojtur (PGI), si pjesë e trashëgimisë kulturore të rajonit. Tradicionalisht lidhen me Kreshmën, të Enjten e Madhe dhe të Premten e Madhe: legjenda thotë se murgjit cistercianë të abacisë Maulbronn e fshehën mishin nën brumin e pastave, prandaj në dialektin shvab pjata mori nofkën “Herrgottsbescheißerle” — “mashtruesit e vegjël të Zotit”. Shërbehen në dy mënyra klasike: në lëng të nxehtë (si Suppenmaultaschen) ose “geschmälzt”, me gjalpë të shkrirë dhe qepë të skuqura.

Koha e përgatitjes: rreth 1 orë (plus pushimi i brumit)
Koha e gatimit: rreth 25 minuta
Porcione: 4 porcione (rreth 16 Maultaschen)

PËRBËRËSIT:

Për brumin:

  • 350 g miell
  • 4 vezë
  • 1 majë luge kripë
  • 1–3 lugë çaji ujë, sipas nevojës
  • E bardha e 1 veze, për ngjitjen e skajeve

Për mbushjen:

  • 250 g spinaq i freskët
  • 300 g mish i grirë viçi (ose gjysmë viçi e gjysmë derri)
  • 1 bukëz e djeshme, e njomur në ujë dhe e shtrydhur mirë
  • 1 vezë
  • 1 qepë e vogël, e grirë imët
  • 2 lugë gjelle majdanoz i grirë
  • Kripë, piper i zi dhe arrë myshku, sipas shijes

Për servirje:

  • Lëng mishi ose perimesh, për zierjen
  • 4 qepë, të prera në rrathë
  • 3 lugë gjelle gjalpë
  • Qepë të njoma ose majdanoz, të grira

PËRGATITJA:

  1. Përgatitni brumin: përzieni miellin me kripën dhe vezët, duke shtuar ujin nga një lugë çaji në herë, dhe punojeni derisa të bëhet i lëmuar dhe i fortë. Mbështilleni dhe lëreni të pushojë rreth 1 orë.
  2. Përgatitni spinaqin: ziejeni shkurt spinaqin në ujë me kripë, kullojeni, shtrydheni mirë që të mos lëshojë ujë dhe grijeni imët.
  3. Përgatitni mbushjen: përzieni spinaqin me bukëzen e njomur dhe të shtrydhur, mishin e grirë, vezën, qepën dhe majdanozin. Kriposeni, piperoseni dhe shtoni arrë myshku sipas shijes; përziejeni mirë.
  4. Hapni brumin shumë hollë mbi një sipërfaqe të miellosur dhe priteni në katrorë rreth 10 cm.
  5. Lyeni skajet e çdo katrori me të bardhë veze, vendosni në mes një lugë gjelle plot me mbushje, paloseni në drejtkëndësha (ose trekëndësha) dhe mbylleni mirë duke shtypur skajet dhe duke nxjerrë ajrin.
  6. Ziejini: ulini me kujdes në ujë me kripë ose në lëng që zien lehtë dhe gatuajini 10–12 minuta pasi të ngrihen në sipërfaqe. Nxirrini me lugë me vrima.
  7. Ndërkohë skuqni ngadalë rrathët e qepës në gjalpë derisa të marrin ngjyrë të artë të thellë.
  8. Shërbejini Maultaschen të mbuluara me qepët e skuqura dhe qepë të njoma ose majdanoz. Varianti tjetër klasik: shërbejini në një pjatë të thellë me lëngun e nxehtë ku u zienë.

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