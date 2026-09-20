☀️
Tiranë 20°C · Kthjellët 20 Shtator 2026
S&P 500 7,651 ▲0.17%
DOW 51,683 ▼0.18%
NASDAQ 26,523 ▲0.39%
NAFTA 96.08 ▲0%
ARI 4,425 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056
₿ CRYPTO
BTC $80,924 ▼ -0.3% ETH $2,624 ▼ -0.46% XRP $1.4021 ▼ -1.86% SOL $109.8500 ▼ -1.13%
S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▲0 % ARI 4,425 ▲0 % S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▲0 % ARI 4,425 ▲0 %
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056
20 Sht 2026
Breaking
Përmbledhje e Javës 2 të NFL 2026: rezultatet dhe mësimet kryesore Anthropic shqyrton mundësinë e lansimit të një modeli të ri të AI para “ofertës publike fillestare” Katastrofë për Shkupin: Brera i shënon shtatë gola në Ligën e Dytë Tikveshi mposht Eshin 33-32 në revanxh, por eliminohet nga Kupa Europiane e EHF-së Sallata Waldorf — sallata klasike amerikane me mollë, selino, arra dhe rrush
Menu
Serbia

Srdanoviçit i mbyllet llogaria në Instagram pak orë pas përgjigjes ndaj ftesës së Vuçiçit për duel televiziv

Bartësi i Listës Studentore njoftoi në Facebook se Instagrami i mbylli llogarinë — vetëm pak orë pasi iu përgjigj me ironi ftesës së Vuçiçit për duel televiziv.

· 2 min lexim
Prof. dr. Ilija Srdanović, bartësi i Listës Studentore

Prof. dr. Ilija Srdanović, kardiologu 55-vjeçar nga Novi Sadi dhe bartës i listës zgjedhore “Lista Studentore – Studentët fitojnë” për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit në Serbi, njoftoi mbrëmjen e së dielës përmes një videoje në Facebook se i është mbyllur llogaria në Instagram.

“Të dashur qytetarë të Serbisë, sapo më është mbyllur llogaria në Instagram. Ajo që duhet të dini është se nuk do ta shuajnë dot lirinë dhe drejtësinë në Serbi. Studentët do të fitojnë. Serbia do të jetë sërish e lirë,” tha Srdanović në mesazhin e tij video.

Llogaria u mbyll vetëm pak orë pasi Srdanović iu përgjigj në Instagram ftesës së dytë të presidentit Aleksandar Vuçiç për një duel televiziv, me një mesazh prej katër fjalësh: “Injorimi është shumë i dhimbshëm” — duke nënkuptuar se Vuçiçit i dhemb më shumë injorimi sesa përgjigjja. Më herët, në ftesën e parë, Srdanović kishte deklaruar se do të bisedojë “vetëm me ata që kanë çfarë të thonë dhe dinë diçka”.

Srdanović është profesor i mjekësisë urgjente në Universitetin e Novi Sadit dhe kardiolog në Institutin e Sëmundjeve Kardiovaskulare të Vojvodinës në Sremska Kamenica; ai është kandidati kryesor i listës studentore që sfidon pushtetin e Vuçiçit në zgjedhjet e 25 tetorit.

Burimi: Nova.rs

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu