Srdanoviçit i mbyllet llogaria në Instagram pak orë pas përgjigjes ndaj ftesës së Vuçiçit për duel televiziv
Bartësi i Listës Studentore njoftoi në Facebook se Instagrami i mbylli llogarinë — vetëm pak orë pasi iu përgjigj me ironi ftesës së Vuçiçit për duel televiziv.
Prof. dr. Ilija Srdanović, kardiologu 55-vjeçar nga Novi Sadi dhe bartës i listës zgjedhore “Lista Studentore – Studentët fitojnë” për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit në Serbi, njoftoi mbrëmjen e së dielës përmes një videoje në Facebook se i është mbyllur llogaria në Instagram.
“Të dashur qytetarë të Serbisë, sapo më është mbyllur llogaria në Instagram. Ajo që duhet të dini është se nuk do ta shuajnë dot lirinë dhe drejtësinë në Serbi. Studentët do të fitojnë. Serbia do të jetë sërish e lirë,” tha Srdanović në mesazhin e tij video.
Llogaria u mbyll vetëm pak orë pasi Srdanović iu përgjigj në Instagram ftesës së dytë të presidentit Aleksandar Vuçiç për një duel televiziv, me një mesazh prej katër fjalësh: “Injorimi është shumë i dhimbshëm” — duke nënkuptuar se Vuçiçit i dhemb më shumë injorimi sesa përgjigjja. Më herët, në ftesën e parë, Srdanović kishte deklaruar se do të bisedojë “vetëm me ata që kanë çfarë të thonë dhe dinë diçka”.
Srdanović është profesor i mjekësisë urgjente në Universitetin e Novi Sadit dhe kardiolog në Institutin e Sëmundjeve Kardiovaskulare të Vojvodinës në Sremska Kamenica; ai është kandidati kryesor i listës studentore që sfidon pushtetin e Vuçiçit në zgjedhjet e 25 tetorit.
Burimi: Nova.rs
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