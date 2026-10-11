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Konflikti SHBA - Iran

SriLankan Airlines pezullon fluturimet Colombo–Riad deri më 18 tetor

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Avion Airbus A330 i SriLankan Airlines. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

SriLankan Airlines ka pezulluar të gjitha fluturimet mes Riadit dhe Colombos deri më 18 tetor, siç njofton Al Jazeera, pas përshkallëzimit të sulmeve ndaj aeroportit ndërkombëtar të kryeqytetit saudit.

Fluturimet drejt dhe nga Dammam-i vazhdojnë sipas orarit, ndërsa shërbimet drejt Riadit do të rifillojnë sapo kushtet të konsiderohen të sigurta për operacionet tregtare, njoftoi kompania.

Vendimi vjen pasi aeroporti i Riadit u godit sërish sot me një projektil në terminalin e pasagjerëve — një ditë pas sulmit me raketë që la 12 të vrarë dhe mbi 300 të plagosur. Kompani të tjera ajrore kanë anuluar ose devijuar fluturime, ndërsa ambasadat perëndimore u kanë këshilluar qytetarëve të shmangin aeroportin.

Sulmet ndaj aviacionit civil saudit janë intensifikuar javët e fundit: Huthi-t e Jemenit kanë marrë përgjegjësi për sulmet e mëparshme ndaj aeroporteve dhe infrastrukturës energjetike të mbretërisë.

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