Ssulmet izraelite në liban lënë të paktën pesë të vrarë, mes tyre një gazetare
Përshkallëzimi i dhunës në jug të libanit vë në rrezik armëpushimin e brishtë dhe rrit tensionet në rajon
Të paktën pesë persona kanë humbur jetën si pasojë e sulmeve ajrore izraelite në jug të Libanit, mes tyre edhe një gazetare lokale, duke rritur ndjeshëm tensionet në një rajon që ndodhet nën një armëpushim të brishtë. Sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve të Libanit (NNA), një sulm fillestar goditi një automjet në fshatin at-Tiri, duke vrarë dy persona që ndodheshin brenda tij. Ushtria izraelite deklaroi se kishte në shënjestër dy automjete që sipas saj kishin dalë nga një strukturë ushtarake e përdorur nga grupi i armatosur Hezbollah.
Situata u përkeqësua më tej kur një sulm i dytë ajror goditi një ndërtesë në të njëjtin fshat, ku ndodheshin gazetarë që po raportonin nga vendi i ngjarjes. Gazetarja Amal Khalil, e cila punonte për gazetën libaneze Al-Akhbar, u plagos dhe mbeti e bllokuar nën rrënoja për disa orë përpara se të gjendej e pajetë. Një tjetër gazetare, Zeinab Faraj, u transportua në spital në gjendje shumë të rëndë dhe pritet t’i nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale.
Sipas raportimeve nga terreni, ekipet e Kryqit të Kuq dhe të shpëtimit hasën vështirësi të mëdha për të arritur tek gazetarët për shkak të vazhdimit të sulmeve në zonë. Autoritetet libaneze kanë akuzuar Izraelin se ka synuar drejtpërdrejt gazetarët dhe madje ka goditur rrugët kryesore për të penguar ndërhyrjen e ambulancave. Ministri libanez i Informacionit, Paul Morcos, e dënoi ashpër sulmin, duke theksuar nevojën urgjente për mbrojtjen e gazetarëve dhe garantimin e lirisë së medias.
Nga ana tjetër, ushtria izraelite mohoi se kishte në shënjestër gazetarë dhe deklaroi se ndërmerr masa për të minimizuar dëmet ndaj civilëve. Ajo gjithashtu hodhi poshtë akuzat se kishte penguar ekipet e shpëtimit. Megjithatë, ky incident vjen vetëm një muaj pas një tjetër sulmi ku u vranë tre gazetarë në një automjet të identifikuar qartë si media, duke rritur shqetësimet për sigurinë e punonjësve të medias në zonat e konfliktit.
Ndërkohë, në një sulm të veçantë në qytetin Yohmor al-Shaqif, dy persona të tjerë u vranë dhe disa të tjerë u plagosën. Paralelisht, grupi Hezbollah njoftoi se kishte sulmuar një pozicion artilerie izraelite me dron, duke e cilësuar si përgjigje ndaj shkeljeve të armëpushimit nga Izraeli. Ushtria izraelite tha se kishte interceptuar një mjet ajror armiqësor të lëshuar drejt trupave të saj.
Përplasjet mes Izraelit dhe Hezbollahut janë intensifikuar që nga fillimi i marsit, duke rrezikuar seriozisht stabilitetin në rajon. Deri më tani, mbi 2,400 persona janë vrarë në Liban që nga nisja e ofensivës izraelite dhe pushtimi i pjesëve të jugut të vendit. Izraeli vazhdon të mbajë nën kontroll një zonë kufitare strategjike, ndërsa përpjekjet diplomatike për të zgjatur armëpushimin vazhdojnë.
Ngjarjet e fundit ndodhin në prag të bisedimeve të planifikuara në Washington mes përfaqësuesve të Libanit dhe Izraelit, ndërsa presidenti libanez Joseph Aoun ka deklaruar se vendi i tij do të kërkojë zgjatjen e armëpushimit të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara.
Në një zhvillim të ndarë, presidenti i Francë Emmanuel Macron njoftoi se një ushtar francez ka ndërruar jetë pas plagëve të marra në një sulm ndaj forcave paqeruajtëse të Kombeve të Bashkuara në Liban. Misioni UNIFIL bëri të ditur se të dhënat paraprake sugjerojnë se sulmi mund të jetë kryer nga aktorë jo-shtetërorë, ndërsa Hezbollahu ka mohuar përfshirjen.
Zhvillimet e fundit nënvizojnë rrezikun e një përshkallëzimi të mëtejshëm të konfliktit dhe ndikimin e tij në stabilitetin rajonal, ndërkohë që përpjekjet ndërkombëtare për paqe mbeten të brishta.
