Stabilizimi i Gazës/Shqipëria nënshkruan marrëveshjen zyrtare me Bordin e Paqes. Nufi: Riafirmim i angazhimit tonë për vendosjen e paqes
Shqipëria ka nënshkruar zyrtarisht marrëveshjen me Bordin e Paqes për pjesëmarrjen në Forcën Ndërkombëtare të Stabilizimit në Gaza.
Në ceremoninë e zhvilluar në mjediset e Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Shqipërisë u nënshkrua edhe marrëveshja zyrtare për pjesëmarrjen e vendit tonë në Forcën Ndërkombëtare të Stabilizimit (ISF) në Gaza.
Marrëveshja është nënshkruar nga Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Shqipërisë, Gjenerallejtënant Arben Kingji dhe Komandanti i ISF, Gjeneral Major Jasper Jeffers.
Të pranishëm në këtë ceremoni ishin ministri i Mbrojtjes i Republikës së Shqipërisë, Ermal Nufi, si dhe Ambasadori i SHBA në Tiranë, Eric Wendt.
Përmes një publikimi në rrjetin e tij social në lidhje me këtë marrëveshje, ministri Nufi është shprehur se Shqipëria riafirmon angazhimin e saj për të kontribuar në përpjekjet për paqe e siguri.
“Si anëtare themeluese e Bordit të Paqes, Shqipëria riafirmon angazhimin e saj për të kontribuar në përpjekjet ndërkombëtare për vendosjen e paqes, garantimin e sigurisë dhe krijimin e kushteve për një stabilitet të qëndrueshëm në Gaza”, shkruan Nufi.
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