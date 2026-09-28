Sotheby’s nxjerr në ankand 12 kryevepra nga koleksioni i Armand Hammer, vlerësimi deri në 37 milionë dollarë
Mary Cassatt me «Summertime» dhe Edgar Degas me «Trois danseuses (Jupes jaunes)» kryesojnë shitjet që nisin në nëntor në Nju Jork; të ardhurat do të shkojnë për Fondacionin Armand Hammer
NJU JORK, 28 shtator 2026 – Shtëpia e ankandeve Sotheby’s ka njoftuar se do të nxjerrë në shitje një përzgjedhje prej 12 veprash nga koleksioni privat i Armand Hammer, një prej koleksioneve më të njohura private të shekullit XX, siç raporton artdaily. Vlerësimi paraprak i grupit shkon nga 25 deri në 37 milionë dollarë, ndërsa të ardhurat nga ankandet do të përfitojnë Fondacionin Armand Hammer.
Seria e shitjeve do të hapet me Modern Evening Auction në Nju Jork këtë nëntor, pas një prezantimi special në Los Anxhelos, për të vijuar më pas me ekspozita lëvizëse në Hong Kong (13–15 tetor) dhe Paris (19–23 tetor). Prezantimi i koleksionit do të vijojë me shitjen Fabergé, Imperial & Revolutionary Art në Londër në nëntor, Old Master & 19th Century Paintings Evening Auction në Londër në dhjetor, për të hyrë në vitin 2027 me Art of the Americas në janar dhe Master Paintings & Works of Art në shkurt, të gjitha në Nju Jork.
Dy kryeveprat që kryesojnë shitjet e nëntorit janë «Summertime» (1894–95) e Mary Cassatt, me vlerësim 7–10 milionë dollarë, dhe «Trois danseuses (Jupes jaunes)» (rreth 1899) e Edgar Degas, me vlerësim 10–15 milionë dollarë.
«Summertime», një peizazh i rrallë i artistës së vetme amerikane që ekspozoi me impresionistët në Paris, konsiderohet sipas Sotheby’s vepra më e rëndësishme e Cassatt që del në ankand në 30 vitet e fundit dhe, ndoshta, eksemplari më i mirë i veprës së saj që ka dalë ndonjëherë në treg. Tabloja paraqet një grua dhe një vajzë të vogël në një barkë mbi një pellg të mbushur me pata dhe u pikturua menjëherë pas blerjes së Château de Beaufresne, shtëpisë verore të artistes në fshatin francez. Hammer e bleu veprën në Parke-Bernet Galleries në vitin 1971, ku në atë kohë shënoi rekord si për Cassatt, ashtu edhe për çdo artiste grua.
«Trois danseuses (Jupes jaunes)» e Degas-së konsiderohet një nga shembujt më të mirë të periudhës së vonë radikale të artistit, ku bojën në disa vende e aplikoi drejtpërdrejt me gishtërinj, dhe mendohet gjerësisht se është eksemplari më i mirë ende në duar private. Hammer e bleu atë në Sotheby’s Londër në vitin 1969 dhe prej më shumë se pesëdhjetë e pesë vitesh ka qëndruar nën kujdesin e Hammer dhe fondacionit të tij.
Në serinë e nëntorit përfshihen gjithashtu «Antibes» (1888) i Pierre-Auguste Renoir, me vlerësim 2.5–3.5 milionë dollarë, dhe «Paysage à Osny, vue de la ferme» (rreth 1883) i Camille Pissarro, me vlerësim 2–3 milionë dollarë, kjo e fundit një nga veprat më të mëdha që artisti ka prodhuar ndonjëherë.
Në dhjetor, kryevepra detare e Ivan Aivazovsky, «The Naval Blockade of Crete» (1897), do të prezantohet në Old Master & 19th Century Paintings Evening Auction në Londër, me vlerësim 2–3 milionë paund. E pikturuar në vitin e tetëdhjetë të artistit, ajo konsiderohet vepra më e rëndësishme nga dekada e fundit e karrierës së Aivazovsky që del ndonjëherë në ankand. Një detaj interesant: tabloja dikur varej në një prej zyrave të vetë Hammerit dhe u fotografua aty krah Presidentit Jimmy Carter në vitet 1980.
«Gjurma e Armand Hammer në Los Anxhelos vështirë se mund të mbivlerësohet. Ai besonte se grumbullimi i artit vjen me detyrimin për ta ndarë atë, një bindje që formësoi jo vetëm muzeun e tij, por edhe dekada dhurimesh për institucione në të gjithë këtë qytet e më gjerë. Është e përshtatshme që këto piktura të festohen këtu në Los Anxhelos, para se të udhëtojnë në botën më të gjerë», tha Jacqueline Wachter, zëvendëskryetare e Sotheby’s dhe drejtoreshë e zyrës së Los Anxhelosit.
Edhe kryetari i Fondacionit, Viktor Hammer, stërnipi i koleksionistit, nënvizoi drejtimin e ri të fondacionit: «Stërgjyshi im ishte një student i përjetshëm i arteve dhe një mbrojtës që besonte se institucionet e artit luajnë një rol thelbësor në ngritjen e jetës së individëve, komuniteteve dhe kombeve. Për të ndërtuar mbi trashëgiminë e tij të jashtëzakonshme si avokat i arteve, Fondacioni do të kalojë nga ruajtja e koleksionit në investimin e burimeve tona në edukimin e arteve dhe institucionet», tha ai.
Dr. Armand Hammer (1898–1990) ishte një nga koleksionistët më të rëndësishëm të shekullit XX dhe themeluesi i Hammer Museum në Los Anxhelos. Mjek i diplomuar që nuk ushtroi kurrë mjekësi, ai ndërtoi pasurinë e tij në tregtinë ndërkombëtare dhe në industrinë e naftës me Occidental Petroleum, duke mbledhur një koleksion që shtrihej mbi pesë shekuj arti, nga Rembrandt te impresionistët. Ai besonte se artistët e mëdhenj flasin të njëjtën gjuhë për të gjithë dhe veprat e tyre i përkasin të gjithë njerëzve, dhe në vitin 1987 u nderua me Medaljen Kombëtare të Arteve në SHBA.
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