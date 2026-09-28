Kısır turk — sallata e freskët e bulgurit me domate, kastravec dhe erëza
Një sallatë freskuese dhe e shëndetshme nga kuzhina turke: bulgur i imët i njomur, i përzier me domate, kastravec, qepë të njoma dhe majdanoz të freskët, i shijuar me vaj ulliri dhe lëng limoni — ideale si meze apo pjatë e lehtë.
Kısırı është një nga sallatat më të njohura dhe të dashura të kuzhinës turke: një sallatë e freskët me bulgur të imët (köftelik), e përhapur gjerësisht edhe në Lindjen e Mesme dhe në Ballkan. Zakonisht shërbehet si meze apo si pjatë e lehtë verore — sipas traditës së kuzhinës turke, ku gatimet e thjeshta me drithëra, perime të freskëta, vaj ulliri dhe lëng limoni zënë vend qendror në tryezë.
Përbërësit
- 2 gota bulgur i imët (köftelik)
- 2 gota ujë i vluar
- 2 domate mesatare të prera në kubikë
- 1 kastravec i prerë në kubikë
- 4–5 qepë të njoma të prera hollë
- 1 tufë majdanoz i freskët i grirë
- 2 lugë gjelle pastë domatesh
- 1 lugë gjelle pastë specash (opsionale, për shije pikante)
- 1/3 gote vaj ulliri
- Lëngu i 1 limoni
- 1 lugë çaji kripë
- 1/2 lugë çaji piper i zi
- 1 lugë çaji nenexhik i thatë (opsionale)
Përgatitja
- Vendos bulgurin e imët në një tas të madh, hidh ujin e vluar sipër, mbuloje me kapak dhe lëre të fryhet 15–20 minuta.
- Pasi bulguri të ketë thithur ujin, shkriftoje me pirun.
- Shto pastën e domateve dhe pastën e specave dhe përzieji mirë, derisa bulguri të marrë ngjyrë të kuqërremtë.
- Shto domatet, kastravecin, qepët e njoma dhe majdanozin e grirë; përzieji butësisht.
- Hidh vajin e ullirit, lëngun e limonit, kripën, piperin dhe nenexhikun; përzieji sërish.
- Shijoje dhe rregullo kripën apo limonin sipas dëshirës.
- Lëre të pushojë 10 minuta në frigorifer dhe shërbeje të ftohtë, me gjethe marule nëse dëshiron.
Koha e përgatitjes: ~30 minuta. Porcione: 4–6.
Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
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