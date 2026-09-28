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WNBA

Caitlin Clark dhe A’ja Wilson kryesojnë ekipet All-WNBA të AP për 2026

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Caitlin Clark dhe A’ja Wilson janë përfshirë në ekipin e parë All-WNBA të Associated Press për sezonin 2026, së bashku me Olivia Miles, Kelsey Mitchell dhe Breanna Stewart.

Siç raporton Bleacher Report, në ekipin e dytë të AP u përfshinë Angel Reese dhe Rhyne Howard nga Atlanta Dream, Paige Bueckers nga Dallas Wings, Jackie Young nga Las Vegas Aces dhe Gabby Williams nga Golden State Valkyries. Po të njëjtit raport renditën edhe ekipin All-Rookie, ku hynë Azzi Fudd (Wings), Sydney Taylor (Chicago Sky), Flau’jae Johnson (Seattle Storm), Pauline Astier (New York Liberty) dhe Kiki Rice (Toronto Tempo).

A’ja Wilson u shpall Lojtarja e Vitit nga AP, ndërsa Clark mori çmimin Comeback Player of the Year dhe Reese u nderua si Defensive Player of the Year. Clark riktheu Indiana Fever në plej-of me një mesatare karriere prej 22.3 pikësh për ndeshje pasi mungoi pjesën më të madhe të sezonit të kaluar për shkak të dëmtimit. Angel Reese ka regjistruar mesatarisht 1.8 vjedhje dhe 7.3 ribashkime mbrojtëse për ndeshje, ndërsa Wilson ka përfunduar sezonin me 26.2 pikë dhe 9.4 ribashkime mesatare.

Olivia Miles u zgjedh Rookie of the Year pas thyerjes së rekordit të pikëve të rookie-t që mbahej nga Clark, ndërsa Jessica Shepard fitoi çmimin Most Improved Player dhe Janelle Salaün u shpall Sixth Woman of the Year; trajnerja e Minnesota Lynx, Cheryl Reeve, mori çmimin Coach of the Year. Sipas Bleacher Report, votimet për çmimet e WNBA-së u dorëzuan së fundmi dhe plej-ofi i sezonit nis të dielën me përballjet e raundit të parë.

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