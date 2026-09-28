Avokati i “grupit të Novosadit”: Qëllimi i faljes është që të mos flitet për kriminalët e SNS-së
Željko Koçiç, mbrojtësi i aktivistëve të akuzuar si “djemtë e Novosadit”, thotë se falja e Vuçiçit u bë për t’i larguar vëmendjen publike nga kriminelët e SNS-së të falur “në numër të panjohur”, siç njofton gazeta Danas.
Željko Koçiç, një nga avokatët mbrojtës të aktivistëve të akuzuar në të ashtuquajturin rastin e “dymbëdhjetëshes së Novosadit” — të akuzuar për përpjekje për rrëzimin e rendit kushtetues — ka reaguar sonte pas vendimit të presidentit Aleksandar Vuçiç për falje, siç njofton gazeta Danas.
Koçiç shkroi në një postim në Instagram se qëllimi i faljes është që mediat të flasin për “dymbëdhjetëshen e Novosadit” në vend të kriminelëve të SNS-së që Vuçiç fali “në numër të panjohur”.
Vuçiç njoftoi sonte, pak para dorëheqjes nga detyra e presidentit, se fali 49 persona, përfshirë 12 nga grupi i Novosadit të udhëhequr nga Mila Pajiç dhe 11 nga ana tjetër, të cilët sulmuan protestuesit.
Sipas Koçiçit, vendimi ua mohoi klientëve të tij — Sërxhan Xhuriç, Lado Jovoviç, Anja Pituliç dhe të tjerëve — të drejtën e mbrojtjes, shkeli prezumimin e pafajësisë në publik dhe ua hoqi mundësinë që gjykata të vërtetonte se nuk kishin kryer asnjë vepër penale dhe se ishin mbajtur në paraburgim shtatë muaj pa bazë ligjore.
Ai pretendon se e vetmja provë — një regjistrim audio i BIA-s, që ai e quan “të montuar” — duhej të hidhej poshtë si provë e marrë në mënyrë të paligjshme dhe se e gjithë publika profesionale e di se një material i tillë nuk mund të përdoret si provë. Ai thotë se BIA i dha regjistrimin e paligjshëm “Informerit” dhe televizioneve me frekuencë kombëtare për t’i diskredituar politikisht personat që dyshohet se dëgjohen në të, si dhe lëvizjen studentore.
Ai mbylli reagimin duke thënë se qytetarët nuk do të harrojnë Banjskën, përgjimin e studentëve dhe aktivistëve apo “topin zanor”, dhe se klientët e tij do të kërkojnë drejtësi në gjykatë “më 26.10.2026 në një Serbi të lirë”.
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