☀️
Tiranë 14°C · Kthjellët 28 Shtator 2026
S&P 500 7,743 ▲0.51%
DOW 51,829 ▲0.93%
NASDAQ 27,069 ▲0.48%
NAFTA 93.60 ▲1.29%
ARI 4,297 ▼0.56%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108 EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108
₿ CRYPTO
BTC $84,405 ▼ -0.03% ETH $2,687 ▼ -0.33% XRP $1.5134 ▼ -1.09% SOL $121.9300 ▲ +0.39%
S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 93.60 ▲1.29 % ARI 4,297 ▼0.56 % S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 93.60 ▲1.29 % ARI 4,297 ▼0.56 %
EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108 EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108
28 Sht 2026
Breaking
Ukraina godet uzinën e raketave në Azov: raketat ‘Neptun’ dhe detaje të operacionit të SBU-së Washington Mystics 26-21 ndaj Atlanta Dream pas çerekut të parë Houston Astros kualifikohen për playoff-in e MLB 2026 dhe shkruajnë histori Trump për Fox News: SHBA-ja do ta fitojë luftën me Iranin “shumë shpejt” Ndahet nga jeta Eleni Prokopiou, ylli i kinemasë së vjetër greke
Menu
Serbia

Avokati i “grupit të Novosadit”: Qëllimi i faljes është që të mos flitet për kriminalët e SNS-së

Željko Koçiç, mbrojtësi i aktivistëve të akuzuar si “djemtë e Novosadit”, thotë se falja e Vuçiçit u bë për t’i larguar vëmendjen publike nga kriminelët e SNS-së të falur “në numër të panjohur”, siç njofton gazeta Danas.

· 2 min lexim
Aleksandar Vuçiç (foto: Oliver Bunic / Komisioni Evropian, CC BY 4.0)

Željko Koçiç, një nga avokatët mbrojtës të aktivistëve të akuzuar në të ashtuquajturin rastin e “dymbëdhjetëshes së Novosadit” — të akuzuar për përpjekje për rrëzimin e rendit kushtetues — ka reaguar sonte pas vendimit të presidentit Aleksandar Vuçiç për falje, siç njofton gazeta Danas.

Koçiç shkroi në një postim në Instagram se qëllimi i faljes është që mediat të flasin për “dymbëdhjetëshen e Novosadit” në vend të kriminelëve të SNS-së që Vuçiç fali “në numër të panjohur”.

Vuçiç njoftoi sonte, pak para dorëheqjes nga detyra e presidentit, se fali 49 persona, përfshirë 12 nga grupi i Novosadit të udhëhequr nga Mila Pajiç dhe 11 nga ana tjetër, të cilët sulmuan protestuesit.

Sipas Koçiçit, vendimi ua mohoi klientëve të tij — Sërxhan Xhuriç, Lado Jovoviç, Anja Pituliç dhe të tjerëve — të drejtën e mbrojtjes, shkeli prezumimin e pafajësisë në publik dhe ua hoqi mundësinë që gjykata të vërtetonte se nuk kishin kryer asnjë vepër penale dhe se ishin mbajtur në paraburgim shtatë muaj pa bazë ligjore.

Ai pretendon se e vetmja provë — një regjistrim audio i BIA-s, që ai e quan “të montuar” — duhej të hidhej poshtë si provë e marrë në mënyrë të paligjshme dhe se e gjithë publika profesionale e di se një material i tillë nuk mund të përdoret si provë. Ai thotë se BIA i dha regjistrimin e paligjshëm “Informerit” dhe televizioneve me frekuencë kombëtare për t’i diskredituar politikisht personat që dyshohet se dëgjohen në të, si dhe lëvizjen studentore.

Ai mbylli reagimin duke thënë se qytetarët nuk do të harrojnë Banjskën, përgjimin e studentëve dhe aktivistëve apo “topin zanor”, dhe se klientët e tij do të kërkojnë drejtësi në gjykatë “më 26.10.2026 në një Serbi të lirë”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu