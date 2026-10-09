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Film

Sterling K. Brown i bashkohet Tom Hanks dhe Callum Turner në komedinë e beisbolit «The Comebacker» të Marielle Heller

Komedia e Sony Pictures, e bazuar në tregimin e shkurtër të Dave Eggers, del në kinema më 30 korrik 2027; në kast edhe Patricia Clarkson dhe Amy Madigan.

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Sterling K. Brown. Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Sterling K. Brown, i nominuari për «Oscar» dhe fituesi i «Emmy»-t, i është bashkuar Tom Hanks dhe Callum Turner në komedinë e beisbolit «The Comebacker» të Sony Pictures, me regji të Marielle Heller, siç mëson në mënyrë ekskluzive TheWrap.

Filmi, sipas The Hollywood Reporter-it (cituar përmes ComingSoon), do të dalë në kinema më 30 korrik 2027, ndërsa në kast përfshihen edhe Patricia Clarkson dhe Amy Madigan. «The Comebacker» është përshtatje e tregimit të shkurtër të Dave Eggers, kandidatit për «Pulitzer».

Komedia e beisbolit ndjek një gazetar sportiv të vjetër, dashuria e të cilit për lojën, ekipin që mbulon dhe profesionin e tij ringjallet me ardhjen e një pitch-er të ri premtues.

Heller e siguroi projektin pas një gare të fortë ofertash mes Republic Pictures, Focus Features dhe Sony. Filmi prodhohet nga Gary Goetzman përmes Playtone (partneri i Hanks) dhe Leah Holzer përmes Defiant by Nature (partnere e Heller), në bashkëpunim me Major League Baseball; sipas TheWrap, edhe Bad Bunny dhe Colman Domingo po shqyrtojnë role në film.

Për Hanks-in kjo është hera e tretë që interpreton në një përshtatje të veprës së Eggers, pas «A Hologram for the King» (2016) dhe «The Circle» (2017). Ai më parë ka punuar me Heller në «A Beautiful Day in the Neighborhood», që i solli nominimin për «Oscar» si aktori dytësor.

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