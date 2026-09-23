Stradner: Regjimi i Vuçiqit drejt zgjedhjeve, ndërsa Qeveria serbe merr pjesë në panel në Rusi
Ekspertja për siguri dhe marrëdhënie ndërkombëtare, Ivana Stradner, ka komentuar zhvillimet politike në Serbi në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, duke tërhequr vëmendjen te raportet e Beogradit me Moskën.
Stradner ka deklaruar se, derisa Serbia po përgatitet për zgjedhjet e tetorit, përfaqësues të Qeverisë serbe po marrin pjesë në Rusi në një panel që lidhet me sovranitetin zgjedhor.
“Regjimi i Vuçiqit po përgatitet për zgjedhjet në tetor dhe Qeveria e Serbisë po merr pjesë në një panel për sovranitetin zgjedhor në Rusi, ku Lavrov sapo mbajti një fjalim”, ka shkruar Stradner.
Deklarata e saj vjen në kohën kur Serbia ka hyrë zyrtarisht në fushatë për zgjedhjet e parakohshme parlamentare.
Presidenti serb, Aleksandar Vuçiq, më 9 shtator shpërndau Kuvendin dhe caktoi zgjedhjet e parakohshme parlamentare për 25 tetor 2026. Vendimi u mor pas propozimit të Qeverisë së Serbisë të 7 shtatorit.
Stradner, e cila është hulumtuese në Foundation for Defense of Democracies, ka ngritur edhe më herët shqetësime lidhur me mundësinë e ndërhyrjes së huaj në proceset politike dhe zgjedhore në Serbi.
Në një dëshmi të publikuar më 16 shtator, ajo e cilësoi procesin zgjedhor të 25 tetorit si një moment të rëndësishëm për Serbinë, duke ngritur çështjen e ndikimit të huaj dhe integritetit të zgjedhjeve. /Telegrafi/
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