Sulmet ruse vrasin 11 persona dhe plagosin mbi 64 në Ukrainë gjatë 24 orëve të fundit
Sulmet ruse kundër Ukrainës vranë 11 persona dhe plagosën të paktën 64 të tjerë gjatë 24 orëve të fundit, thanë autoritetet rajonale më 19 shtator. Forcat ajrore ukrainase thanë se rrëzuan 138 nga 174 dronët, përfshirë dronë sulmues të tipit Shahed, të lëshuar nga Rusia gjatë natës.
Sipas Forcës Ajrore të Ukrainës, dronët rusë goditën 15 lokacione të ndryshme gjatë natës, ndërsa mbeturinat e dronëve të rrëzuar ranë në nëntë zona të tjera.
Sulmi më i rëndë ndodhi në Balakliia të rajonit të Harkivit, ku një sulm i dyfishtë me dron ("double-tap") ndaj një shtëpie vrau katër persona dhe plagosi tre të tjerë, tha guvernatori Oleh Syniehubov. Një person tjetër u vra dhe 12 u plagosën gjetkë në rajonin e Harkivit gjatë 24 orëve të fundit.
Në rajonin e Sumy-t, dy persona u vranë dhe 10 u plagosën, mes tyre një djalë 7-vjeçar dhe një vajzë 13-vjeçare, në një sulm rus me bomba rrëshqitëse ndaj një ndërtese banimi në qytetin Sumy. Një person tjetër u vra dhe tre u plagosën gjetkë në rajon, thanë autoritetet lokale.
Forcat ruse goditën edhe një ndërtesë administrative në qendër të Odesës, duke plagosur të paktën 11 persona, tha guvernatori Oleh Kiper. Në Kramatorsk të Doneckut një person u vra, ndërsa 13 të tjerë u plagosën në rajon gjatë 24 orëve të fundit, tha guvernatori Vadym Filashkin.
Në rajonin e Hersonit, forcat ruse goditën 25 vendbanime, përfshirë qytetin Herson: dy persona u vranë dhe pesë u plagosën, mes tyre tre fëmijë, tha guvernatori Oleksandr Prokudin. Dy persona u plagosën pranë qytetit Nikopol, tre në rajonin e Zaporizhzhias dhe dy burra u plagosën në rrethin e Bucha-s në rajonin e Kievit nga sulmet me dronë.
Burimi: The Kyiv Independent
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.