Sulmet ruse vrasin 14 dhe plagosin 57 në Ukrainë gjatë 24 orëve të fundit; Odesa goditet me ‘sulm masiv’
Të paktën 14 persona u vranë dhe 57 të tjerë u plagosur nga sulmet ruse në të gjithë Ukrainën gjatë 24 orëve të fundit, midis 26 dhe 27 shtatorit, me rajonin e Odesës nën një “sulm masiv”, siç njofton The Kyiv Independent.
Në Odesë u dëmtuan një ndërtesë banimi, një objekt mjekësor, një hotel, një dyqan dhe një depo drithi. Sipas guvernatorit rajonal Oleh Kiper, një person humbi jetën dhe dy të tjerë u plagosën në këtë qytet portual të Detit të Zi.
Forcat Ajrore të Ukrainës njoftuan se gjatë natës së 27 shtatorit Rusia lëshoi 170 dronë sulmues, përfshirë dronë Shahed — 76 prej tyre me motor reaktiv — si dhe dronë joshës të llojeve Gerbera dhe Parodiya. Mbrojtja ajrore ukrainase rrëzoi ose neutralizoi 147 prej tyre, ndërsa goditje u regjistruan në 18 lokacione dhe mbetje dronësh ranë në 8 të tjera.
Presidenti Volodymyr Zelensky deklaroi më 27 shtator se u sulmuan ndërtesa banimi, infrastruktura energjetike dhe objekte civile në rajonet Odesë, Harkiv, Sumy, Mykolaiv, Herson, Poltava, Zhytomyr dhe Kiev. Sipas tij, vetëm gjatë javës së fundit Rusia përdori mbi 2,200 dronë sulmues, rreth 1,650 bomba ajrore dhe 38 raketa të llojeve të ndryshme, shumë prej tyre balistike.
Bilanci më i rëndë u regjistrua në Zaporizhzhia, ku katër persona u vranë dhe pesë u plagosën pas 989 sulmesh në 59 vendbanime gjatë 24 orëve, si dhe në rajonin e Doneckut, me tre të vrarë dhe pesë të plagosur, sipas guvernatorit Vadym Filashkin. Në rajonin e Sumyt, një bombë rrëshqitëse ruse goditi një zonë banimi, duke vrarë dy persona dhe plagosur 28 të tjerë, përfshirë katër fëmijë.
Në Dnipropetrovsk u vranë dy persona dhe u plagosën gjashtë, ndërsa në Harkiv dy të vrarë dhe tre të plagosur, sipas guvernatorëve rajonalë Oleksandr Hanzha dhe Oleh Syniehubov. Në kryeqytetin Kiev, dronët rusë plagosën pesë persona dhe dëmtuan ndërtesa banimi e magazina, ndërsa në rajonin e Kievit u dëmtuan 23 objekte dhe u plagosën dy persona. Në Herson një person u plagos dhe u dëmtuan një ndërtesë shumëkatëshe, nëntë shtëpi, një dyqan dhe automjete, ndërsa në Poltava linjat elektrike u dëmtuan pas rrëzimit të një droni rus, duke lënë përkohësisht pa energji rreth 500 konsumatorë.
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