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Ukraina

Wadephul pas takimit me Lavrovin: Rusia duhet të ndalë luftën dhe aktet armiqësore ndaj Gjermanisë e aleatëve

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NJU JORK – Ministri i Jashtëm gjerman Johann Wadephul i kërkoi homologut rus Sergei Lavrov që Rusia t’i japë fund luftës së agresionit kundër Ukrainës dhe të ndalë veprimet armiqësore ndaj Gjermanisë e aleatëve të saj, pas bisedës së parë të këtij niveli mes dy vendeve që nga pushtimi i plotë rus i Ukrainës në vitin 2022.

Takimi u zhvillua më 26 shtator në Nju Jork, në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, zgjati rreth 20 minuta dhe u mbyll me shtrëngim duarsh, siç njofton Reuters. Ishte kontakti i parë diplomatik i këtij rangu Berlin–Moskë që nga shkurti i vitit 2022.

Pas takimit, Wadephul shkroi në rrjetin X: “Rusia duhet t’i japë fund luftës së saj të agresionit kundër Ukrainës dhe t’i ndalë veprimet armiqësore ndaj Gjermanisë dhe aleatëve të saj”. Ai tha gjithashtu se Berlini do të mbështesë diplomacinë nëse Rusia “angazhohet seriozisht në bisedime për një paqe të qëndrueshme”.

Wadephul i bëri të qartë Lavrovit se incidenti me dronin në aeroportin e Leipzig-ut “ka kaluar një vijë”: “Gjermania u sulmua. Ne reaguam. Do të reagonim sërish nëse cenohen të drejtat tona sovrane”. Sipas Reuters, shefi i diplomacisë gjermane e përballi homologun rus edhe me sulmin me zjarrvënie të 3 shtatorit në Mynih, pranë një kompanie gjermane që furnizon Ukrainën me dronë — sulm të cilin autoritetet gjermane e lidhin me Moskën.

Siç njofton The Kyiv Independent, Wadephul i kërkoi Lavrovit të bëjë “çdo gjë të mundur për një marrëveshje për eksportet e drithit përmes Detit të Zi”, duke paralajmëruar se do të ketë uri nëse këto eksporte ndalen.

Lavrov e minimizoi takimin. Në një konferencë shtypi ai tha se “asgjë e re” nuk doli prej tij, duke shtuar me ironi: “mund të më kishe thjesht telefonuar dhe të më thoje: lexo deklaratën time”.

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