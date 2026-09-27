Rusia nis sulmin e tretë radhazi ndaj Kievit gjatë natës: një i plagosur, zjarre në ndërtesa dhe magazinë
Natën e 26-27 shtatorit, Rusia ndërmori një tjetër sulm me dronë kundër Kievit — të tretin radhazi ndaj kryeqytetit ukrainas — konfirmuan kryebashkiaku Vitali Klitschko dhe Shërbimi Shtetëror i Emergjencave, siç njofton The Kyiv Independent.
Mbrojtja ajrore ukrainase ishte në veprim mbi qytet gjatë gjithë sulmit të natës, teksa dronët rusë i afroheshin kryeqytetit nga drejtime të ndryshme.
Në distriktin Shevchenkivskyi, një dron rus goditi një ndërtesë banimi të pabanuar. Zjarri që shpërtheu u vu nën kontroll, por ekipet e emergjencës vijuan të qëndronin në terren për të shmangur rreziqe të mëtejshme.
Dëme u regjistruan edhe në distriktin Solomianskyi, ku një dron ra në një zonë të hapur. Vala e shpërthimit dëmtoi një ndërtesë banimi 5-katëshe, duke thyer dritare dhe dëmtuar fasadën. Një zjarr tjetër shpërtheu në një magazinë të të njëjtit distrikt pasi u godit nga një dron rus.
Sipas Shërbimit Shtetëror të Emergjencave, një grua u plagos në sulm dhe iu dorëzua mjekëve.
Sulmi i natës pason serinë e sulmeve ruse me dronë ndaj Kievit që nisën natën e 24 shtatorit. Dronët rusë vazhduan të godisnin kryeqytetin ukrainas edhe gjatë ditës së 26 shtatorit, ku deri në mbrëmje zyrtarët ukrainas raportuan pesë persona të plagosur.
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