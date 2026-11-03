Sulmet ukrainase ndaj rrjetit elektrik detyrojnë ndërprerje emergjente në të paktën pesë qytete të Krimesë
Autoritetet e instaluara nga Kremlini në Krimenë e aneksuar thanë të martën se sulmet ukrainase ndaj rrjetit elektrik rajonal i detyruan të paktën pesë qytete të gadishullit të Detit të Zi të fusnin ndërprerje emergjente të energjisë elektrike, sipas The Moscow Times.
Siç njofton Associated Press, pas goditjeve ndaj infrastrukturës energjetike u futën ndërprerje të programuara rrotulluese në jug, perëndim dhe lindje të Krimesë. Sipas autoriteteve të instaluara nga Rusia, masat emergjente u morën për të stabilizuar rrjetin pas dëmeve të shkaktuara gjatë natës.
Sulmet e natës ishin pjesë e një vale masive ukrainase me dronë. Ministria ruse e Mbrojtjes pretendoi se 856 dronë u kapën mbi Rusinë dhe Krimenë e aneksuar mes natës së të hënës dhe mëngjesit të së martës, ndërsa më shumë se gjysma e tyre, sipas pretendimeve ruse, ishin drejtuar drejt Moskës dhe rajonit të saj. Kryebashkiaku i Moskës, Sergei Sobyanin, foli për 493 dronë të drejtuar drejt kryeqytetit — shifra që, ashtu si ato të ministrisë, vijnë nga pala ruse.
Në të njëjtën natë, dronët ukrainas goditën edhe rafinerinë Slavneft-YANOS në Jaroslavl, ku u plagosën dy punonjës. Ajo ngjarje është mbuluar veçmas, por bën pjesë në të njëjtën seri goditjesh ndaj infrastrukturës energjetike dhe asaj të karburanteve në territorin rus.
Krimea u aneksua nga Rusia në vitin 2014 dhe rrjeti i saj elektrik mbetet i varur nga furnizimet nga kontinenti. Ukraina ka shtuar këtë vit goditjet ndaj infrastrukturës energjetike dhe rafinerive ruse, ndërsa Rusia, nga ana e saj, vazhdon të godasë sistemin energjetik ukrainas, duke e kthyer energjinë në një nga frontet kryesore të luftës.
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