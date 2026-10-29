Sulmi në stacion bazë Starlink, Lituania akuzon dy të dyshuar për terrorizëm
Lituania ka ngritur akuza ndaj dy të dyshuarve për vepra penale të lidhura me terrorizmin për një tentativë sulmi me zjarrvënie në një stacion bazë Starlink. Kështu njoftoi të enjten Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm.
Lituania më parë ka thënë se po trajtonte tentativën e sulmit me zjarrvënie ndaj një SpaceX stacionin bazë Starlink më 18 tetor si një akt sabotimi të lidhur me Rusinë që synonte minimin e aftësive ushtarake të Ukrainës. Moska më parë ka thënë se akuza të tilla janë të pabaza.
Prokurorët thanë se të dyshuarit, të cilët jetojnë në Gjermani, ishin ndaluar më parë atje me kërkesë të Bullgarisë në lidhje me një hetim të veçantë për një sulm zjarrvënës që synonte infrastrukturën e Starlink.
Njëri i dyshuar mban shtetësi turke dhe gjermane, ndërsa tjetri ka shtetësi të dyfishtë serbo-gjermane, thanë prokurorët.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.