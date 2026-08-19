Suns dhe Mercury prezantojnë një ekran të madh LED në fasadën e Mortgage Matchup Center
Pronari i Phoenix Suns dhe Phoenix Mercury, Mat Ishbia, njoftoi se këtë vjeshtë do të vendoset një ekran i madh LED në pjesën e jashtme të Mortgage Matchup Center. Ekrani do të shtrihet përgjatë hyrjes së sheshit të stadiumit dhe synon të bëhet një element i ri vizual për tifozët dhe vizitorët.
Siç raporton Bleacher Report, Ishbia shpjegoi se synimi është të krijohet një përvojë e paharrueshme që fillon që në momentin e mbërritjes. Ai tha se ekrani do të ofrojë një platformë të fuqishme për të festuar Suns dhe Mercury, për t’u lidhur me komunitetin dhe për të angazhuar tifozët përmes përmbajtjeve që do të shfaqen në fasadë.
Ekrani me sipërfaqe prej 9,266 këmbësh katrorë do të mbulojë të gjithë hyrjen e sheshit dhe do të mundësojë organizimin e “watch party” të jashtme, ripërjetimin e përmbledhjeve dhe klipave, si dhe shfaqjen e përmbajtjeve sportive dhe argëtuese. Nga ditët e ndeshjes e deri te koncertet dhe ngjarjet speciale, ekrani synon ta bëjë pjesën e jashtme të qendrës një destinacion të përvitshëm për tubime publike.
Ishbia mori frymëzim nga suksesi i tubimeve të shikimit jashtë Madison Square Garden gjatë fitores së New York Knicks, dhe ndërsa projekti avancon, pritet që instalimi të përfundojë këtë vjeshtë, duke rritur ofertën për përvojën e ditës së ndeshjes. Bleacher Report raporton këto detaje mbi projektin dhe afatet e tij.
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