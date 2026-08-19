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19 Aug 2026
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Ndeshja All-Star e WNBA do të zhvillohet në Chase Center më 31 korrik 2027 Suns dhe Mercury prezantojnë një ekran të madh LED në fasadën e Mortgage Matchup Center Cubs fitojnë 2-0 ndaj White Sox, dy pikët erdhën në pjesën e parë Las Vegas Aces përballë Atlanta Dream në Michelob ULTRA Arena më 18 gusht 2026 CJ Abrams i pakënaqur me kalimin në bazën e dytë, thotë agjenti i tij
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WNBA

Suns dhe Mercury prezantojnë një ekran të madh LED në fasadën e Mortgage Matchup Center

· 2 min lexim

Pronari i Phoenix Suns dhe Phoenix Mercury, Mat Ishbia, njoftoi se këtë vjeshtë do të vendoset një ekran i madh LED në pjesën e jashtme të Mortgage Matchup Center. Ekrani do të shtrihet përgjatë hyrjes së sheshit të stadiumit dhe synon të bëhet një element i ri vizual për tifozët dhe vizitorët.

Siç raporton Bleacher Report, Ishbia shpjegoi se synimi është të krijohet një përvojë e paharrueshme që fillon që në momentin e mbërritjes. Ai tha se ekrani do të ofrojë një platformë të fuqishme për të festuar Suns dhe Mercury, për t’u lidhur me komunitetin dhe për të angazhuar tifozët përmes përmbajtjeve që do të shfaqen në fasadë.

Ekrani me sipërfaqe prej 9,266 këmbësh katrorë do të mbulojë të gjithë hyrjen e sheshit dhe do të mundësojë organizimin e “watch party” të jashtme, ripërjetimin e përmbledhjeve dhe klipave, si dhe shfaqjen e përmbajtjeve sportive dhe argëtuese. Nga ditët e ndeshjes e deri te koncertet dhe ngjarjet speciale, ekrani synon ta bëjë pjesën e jashtme të qendrës një destinacion të përvitshëm për tubime publike.

Ishbia mori frymëzim nga suksesi i tubimeve të shikimit jashtë Madison Square Garden gjatë fitores së New York Knicks, dhe ndërsa projekti avancon, pritet që instalimi të përfundojë këtë vjeshtë, duke rritur ofertën për përvojën e ditës së ndeshjes. Bleacher Report raporton këto detaje mbi projektin dhe afatet e tij.

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