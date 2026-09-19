Tampa njofton ekspozitën e parë të madhe të David Hockney-it pas vdekjes së tij: mbi 140 vepra në «Perspective Should Be Reversed»
Muzeu i artit në Tampa prezanton nga 24 shtatori 2026 deri më 28 shkurt 2027 retrospektivën me më shumë se 140 printe, kolaže, fotografi dhe vizatime iPad-i të ikonës britanike të artit, tre muaj e gjysmë pas ndarjes së tij nga jeta.
Tampa Museum of Art në Florida njoftoi dje se nga 24 shtatori 2026 do të prezantojë ekspozitën «David Hockney: Perspective Should Be Reversed», sondazhin e parë të madh të veprës së artistit britanik që pas vdekjes së tij më 11 qershor të këtij viti, në moshën 88-vjeçare. Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më 28 shkurt 2027.
Mbledhur nga koleksionet e Jordan D. Schnitzer dhe Fondacionit të tij familjar, ekspozita sjell më shumë se 140 printe, kolaže, fotografi dhe vizatime të krijuara në iPad, që përshkojnë gjashtë dekada të punës së Hockney-t. Portrete intime të miqve dhe familjarëve, pishinat e famshme të Los Anxhelosit, peizazhe rurale, ambiente të gjalla dhe dizajne skenike përbëjnë mozaikun e botës vizuale të artistit.
Hockney konsiderohet si një nga figurat më me ndikim dhe më të dashura të artit të shekullit XX dhe XXI. Nga ikonat e Pop Art-it te eksperimentet me fotokolaže Polaroid, kopjues zyrash dhe fakse, e në dekadat e fundit me iPhone e iPad, ai sfidoi vazhdimisht rregullat e perspektivës tradicionale me një pikë zhdukjeje, duke hapur rrugë të reja për krijimin e imazhit.
Sipas muzeut, ekspozita organizohet në pesë kapituj tematikë: skena dhe faqe librash, ambiente të brendshme dhe të jashtme, traditë dhe inovacion, objekte të zakonshme me paraqitje të jashtëzakonshme, si dhe portrete të vetes dhe të të tjerëve. Kuratorja e artit modern dhe bashkëkohor të muzeut, Joanna Robotham, do të mbajë një bisedë me publikun në mbrëmjen festive të hapjes.
Burimi: Tampa Museum of Art
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