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Film

«Kairos» i Jennifer Alleyn fiton Çmimin e Madh Hassan II në festivalin e Rabatit

Filmi kanadez mori edhe çmimet për regjinë dhe skenarin më të mirë në mbylljen e edicionit të 31-të të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit Autor në Rabat, ku u programuan mbi 120 filma.

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Posteri zyrtar i filmit «Kairos» të Jennifer Alleyn

Edicioni i 31-të i Festivalit Ndërkombëtar të Filmit Autor në Rabat (FICAR) u mbyll me ceremoninë e ndarjes së çmimeve në Teatrin Kombëtar Mohammed V, siç njofton Offstage News. Fituesi i madh ishte “Kairos” i regjisores kanadeze Jennifer Alleyn, që mori Çmimin e Madh Hassan II, si dhe çmimet për regjinë dhe skenarin më të mirë.

Filmi ndjek Manu-n, një aktor që kthehet në shtëpi pas një viti jashtë vendit dhe përpiqet me vështirësi të rifillojë karrierën; në rol kryesor Emmanuel Schwartz. Filmi kishte mbyllur në prill festivalin Rendez-vous Québec Cinéma.

Çmimi për aktoren më të mirë i shkoi Yuki Katayama-s për “Fujiko” të Taichi Kimura-s, ndërsa aktori më i mirë u shpall Valerio Mastandrea për “Armony” të Dario Albertini-t, shfaqur në Piazza Grande në Locarno. Çmimi Special i Jurisë i shkoi “Yunan” të Ameer Fakher Eldin, që kishte konkurruar në Berlinale 2025, ndërsa publiku zgjodhi “Monologue” të Assan Tamaev.

Në garën e dokumentarëve, Çmimi i Madh i shkoi “Souraya Mon Amour” të regjisorit libanez Nicolas Khoury, ndërsa Çmimi i Jurisë “Are You Mostafa?” të Baktash Abtin. Ndër filmat e shkurtër u dalluan “You Are Seen” i Zakaria Dinia (filmi i shkurtër maroken më i mirë), “L’Mina” e Randa Maroufi (eksperimental) dhe “What If They Bomb Here Tonight?” i Samir Syriani (fiction).

Festivali, i themeluar në 1994, programoi në këtë edicion mbi 120 filma.

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