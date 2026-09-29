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NFL

Të papërdorshëm për ndeshjen e Javës 3: Philadelphia Eagles te Chicago Bears

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Ndeshja e Javës 3, e programuar për të hënën në mbrëmje mes Philadelphia Eagles dhe Chicago Bears, do të zhvillohet në Soldier Field në Chicago me fillim në orën 8:15 p.m. ET. Eagles hyjnë në përballje me bilanc 2-0, ndërsa Bears me 1-1; ndeshja transmetohet në ABC, ESPN dhe NFL+.

Siç raporton nfl, Philadelphia Eagles do të jenë pa: WR Marquise Brown; QB Tanner McKee (emergjencë e tretë); QB Cole Payton; LB A.J. Epenesa; OT Fred Johnson; TE Dallas Goedert. Chicago Bears do të jenë pa: QB Caleb Williams; OL Ozzy Trapilo; OL Jordan McFadden; DL Jamree Kromah; DL Jayden Loving.

Këto emra përbëjnë listën zyrtare të të papërdorshëm për ndeshjen e të hënës; çdo ndryshim i mundshëm pas publikimit do të pasqyrohet në deklarimet e formacioneve para nisjes së takimit.

Lista zyrtare e të papërdorshëm u publikua nga nfl.

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