Tenis/ Fundi i një epoke, Djokovic jashtë “Top 10” në renditjen ATP
Dikur ekzistonte “Epoka e Artë” – një periudhë historike që përfshinte gati 25 vjet, gjatë së cilës të paktën njëri mes Federer, Nadal apo Djokovic renditej mes dhjetë lojtarëve më të mirë në klasifikimin e ATP-së në tenisin botëror. Me largimin e Djokovicit pas turneut të Nju-Jorkut, mbyllet një kapitull i historisë së tenisit që zgjati më shumë se 9 000 ditë.
Djokoviç bie në vendin e 12-të të renditjes ATP pas humbjes në raundin e parë të US Open ndaj argjentinasit Navone; për herë të parë që nga tetori i vitit 2002 – më shumë se 24 vite më parë – yjet nuk figurojnë në dhjetëshen më të mirë botërore.
7 tetori i vitit 2002 ishte hera e fundit kur renditja nuk përfshinte të paktën njërin prej Federerit, Djokovicit apo Nadalit në dhjetëshen më të mirë; kjo shënoi fillimin e Epokës së Artë të tenisit modern.
Renditjen aktuale e kryeson Sinner, i ndjekur nga Zverev, Alcaraz dhe Shelton.
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