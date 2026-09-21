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Europa

Tesla në gjykatë për diskriminim racor në fabrikën e Fremontit

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Tesla po përballet me një nga rastet më të rëndësishme të diskriminimit racor që ka arritur në gjykatat amerikane vitet e fundit , ndërsa gjyqi fillon në Kaliforni sot, të hënën, më 21 shtator, lidhur me akuzat për sjellje të përhapura raciste në fabrikën ikonike të kompanisë në Fremont.

Gjykatësi i Gjykatës së Lartë të Shtetit, Peter Borkon, e ka caktuar gjyqin të zgjasë deri më 30 tetor. Ai e ka caktuar çështjen për një gjykim me juri . Kjo do të thotë që jurisë do t’i kërkohet të vendosë nëse Tesla është përgjegjëse për shkeljet e ligjit të të drejtave civile të Kalifornisë.

Padia u ngrit në vitin 2022 nga Departamenti i të Drejtave Civile i Kalifornisë, i cili pretendon se punëtorët me ngjyrë në fabrikën e Teslës në Fremont kanë vuajtur ngacmime të përhapura nga kolegët, duke përfshirë fyerje raciste dhe grafite raciste. Sipas padisë, Tesla nuk arriti ta parandalonte ose ndalonte këtë sjellje.

Kompania akuzohet gjithashtu se u paguan paga më të ulëta punëtorëve me ngjyrë në krahasim me punonjësit e tjerë dhe i privon ata nga mundësitë e avancimit në karrierë.

Tesla dhe avokatët e saj nuk iu përgjigjën kërkesave për koment. Kompania ka mohuar çdo shkelje , duke thënë se nuk toleron diskriminimin në vendin e punës dhe ka pushuar nga puna punonjësit kur u zbulua se ishin përfshirë në sjellje të papërshtatshme.

Nga ana e tij, drejtori i Departamentit të të Drejtave Civile të Kalifornisë, Kevin Keys, tha në një deklaratë se organizata pret me padurim ta mbajë Teslën përgjegjëse për akuzat e përfshira në padi.

Profili i lartë i Teslës, i kombinuar me numrin e madh të punonjësve të përfshirë në këtë çështje, e bën atë një nga çështjet më të rëndësishme të diskriminimit në punësim kundër një kompanie të madhe amerikane që ka arritur në gjykatë vitet e fundit.

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