Tetë fituesit dhe humbësit kryesorë të sezonit të rregullt të MLB-së 2026
Sezoni i rregullt i MLB-së për 2026 u karakterizua nga disa shfaqje dominuese individuale dhe nga vendime që ndryshuan fatin e disa organizatave. Nga lojtarë që hodhën bazat e statistikave në nivele të larta deri te skuadrat dhe drejtuesit që përballen me kritika pas rezultateve të pritshme, viti la pas një listë të qartë fituesish dhe humbësish.
Siç raporton Bleacher Report, ndër emrat kryesorë të fituesve ishte Pete Crow-Armstrong, i cili shënoi 45 homerë, kishte 107 RBI, .941 OPS, 41 vjedhje baze dhe 119 herë të shënuara, duke arritur një WAR prej 10.7 që e vendos atë në krye të ligës. Gjithashtu Jacob Misiorowski bëri një sezon të jashtëzakonshëm si startues, me mesatare të shpejtësisë së fastball-it mbi 100 mph dhe përfundim si lider i MLB-së për ERA, ERA+, FIP, WHIP, K/9 dhe WAR.
Në anën tjetër të listës së fituesve janë edhe emra si Cam Schlittler, i cili arriti të dominojë ligën e Amerikës dhe pritet të marrë çmimin Cy Young të AL, si dhe Yordan Álvarez, që afro u kurorëzua me një afrim të ngushtë drejt Triple Crown të AL dhe rifilloi diskutimin për një kandidat serioz për MVP.
Mes humbësve kryesorë është Cal Raleigh, që pati një kolaps në gjysmën e parë të sezonit me .169 mesatare, vetëm nëntë homerë dhe .581 OPS para All-Starit, megjithëse përmirësoi statistikën në pjesën e dytë (.761 OPS pas Midsummer Classic). Po ashtu, presidenti i baseball-it i New York Mets, David Stearns, u kritikua për lëvizjet e fundit në dritaren e transferimeve: shkëmbimi i Brandon Nimmo me Marcus Semien, humbja e Edwin Díaz dhe largimi i Pete Alonso te Baltimore me kontratë pesëvjeçare 155 milionë dollarë, si dhe firmosja e Devin Williams me një kontratë trevjeçare 41.38 milionë dollarë që nuk dha rezultatet e pritura.
Vladimir Guerrero Jr. përjetoi një vit të zhgënjyeshëm pas paraqitjeve të shkëlqyera në 2025, duke mos gjetur ritmin e pritshëm në Toronto dhe pa një home run në shtëpi deri në mes të shtatorit; kjo e bëri sezonin e parë të kontratës 14-vjeçare 500 milionë dollarë të zhgënjyeshëm. Ndërkohë, Kyle Tucker, pas nënshkrimit të një kontrate katërvjeçare 240 milionë dollarë me një opt-out pas dy sezoneve, regjistroi një OPS+ prej 98 për 2026, shumë nën nivelin e pritshëm, megjithëse mbylli muajin shtator me .921 OPS.
Sipas Bleacher Report, këto performanca individuale dhe vendime front-office përmbledhin ndryshimet kryesore të sezonit të rregullt 2026 dhe priten të kenë ndikim edhe në ndërtimin e skuadrave për sezonin e ardhshëm.
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