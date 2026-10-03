«The Cherry Orchard» hap sonte perden në West End: Kristin Scott Thomas kthehet me kryeveprën e Çehovit në Harold Pinter Theatre
Produksioni i Sonia Friedman Productions ribashkon fituesen e BAFTA-s me regjisorin Ian Rickson dhe dramaturgun Conor McPherson; shfaqjet zgjasin nga 3 tetori deri më 9 janar
Sonte në mbrëmje, më 3 tetor, hap perden në West End një nga produksionet më të pritura të vjeshtës: «The Cherry Orchard», kryevepra e fundit e Anton Çehovit, zbarkon në Harold Pinter Theatre të Londrës me yllin Kristin Scott Thomas në rolin e Lyubov Ranevskaya-s dhe Stephen Mangan në rolin e Lopakhin-it.
Siç njofton Brighton Journal, produksioni i Sonia Friedman Productions bashkon sërish fituesen e BAFTA-s me regjisorin Ian Rickson dhe dramaturgun Conor McPherson, autor i adaptimit të ri të veprës. Scott Thomas, fituese e çmimit Olivier për rolin e Arkadinës në «The Seagull» të Rickson-it, rikthehet në skenën londineze me një nga rolet më ikonike të repertorit botëror, ndërsa Mangan ribashkohet me regjisorin pas bashkëpunimit të tyre në «The Birthday Party» të Pinter-it në 2018-ën.
Në kastin e plotë përfshihen Ruby Bentall, Megan Cusack, Karl Johnson, Noof Ousellam, Jack Riddiford, Vinette Robinson, Shubham Saraf dhe Peter Wight. Ekipi krijues mbledh disa nga emrat më të dekoruar të teatrit britanik: skenografinë e firmos Chloe Lamford, dritat Bruno Poet dhe muzikën Stephen Warbeck.
«The Cherry Orchard», shkruar në vitin 1903, ndjek aristokraten ruse Lyubov Ranevskaya, e cila kthehet në pasurinë e fëmijërisë pas vitesh mungesë dhe gjen shtëpinë dhe kopshtin e dashur të qershive nën kërcënimin e shitjes. Mes besnikërive të vjetra që lëkunden dhe ambicieve të reja që lindin, një botë e ndërtuar mbi privilegje fillon të shembet — siç e thotë vetë heroina: «Pa kopshtin e qershive, jeta nuk ka kuptim për mua.»
Shfaqja do të luajë në Harold Pinter Theatre nga 3 tetori 2026 deri më 9 janar 2027, me natën e shtypit më 13 tetor. Shfaqjet jepen nga e hëna në të shtunë në orën 19:30, me matinee në orën 14:30 të mërkurave dhe të shtunave. Janë planifikuar edhe shfaqje të aksesueshme: me interpretim në gjuhën e shenjave më 7 nëntor, me titra më 14 nëntor dhe me audio-përshkrim më 31 tetor.
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