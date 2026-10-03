«Fallen Angels» me Kelli O’Hara-n dhe Rose Byrne-in vjen në kinema: filmi i shfaqjes së Broadway-t del më 22 tetor
Komedia e Noël Coward-it, e nominuar për katër çmime Tony, u filmua në Teatrin Todd Haimes dhe do të shfaqet në kinema nga 22 tetori përmes Trafalgar Releasing.
Komedia e Broadway-t «Fallen Angels» me Kelli O’Hara-n dhe Rose Byrne-in po vjen në kinema: shfaqja e filmuar live në skenë do të shfaqet në kinematë nga 22 tetori, përmes Trafalgar Releasing, siç njofton Playbill.
Bëhet fjalë për ringjalljen e komedisë së Noël Coward-it nga viti 1925, të sjellë në Broadway nga Roundabout Theatre Company në Teatrin Todd Haimes, ku u luajt nga 27 marsi deri më 7 qershor 2026. Prodhimi u shit plotësisht, mori kritika entuziaste dhe u nominua për katër çmime Tony, përfshirë nominimet për të dyja aktoret kryesore.
Në qendër të historisë janë dy mikesha të vjetra të viteve ’30, Julia (O’Hara) dhe Jane (Byrne), të cilat zbulojnë se ish-dashnori i tyre i përbashkët francez, Maurice Duclos (Mark Consuelos), po vjen në qytet — pikërisht kur burrat e tyre janë larg. Secila po përjeton “krizën e vitit të shtatë” të martesës, dhe pritja e takimit i zhyt të dyja në panik, të shoqëruara me shumë e shumë gota shampanjeje. Ajo që pason është një komedi fizike plot rrëzime, rrëshqitje e momente të paharrueshme dehjeje, ku O’Hara tregon një anë të re të talentit të saj përtej këngës.
Kastin e plotësojnë Christopher Fitzgerald si burri i Jane-it, Willy, komediani dhe ish-korrespondenti i «Daily Show», Aasif Mandvi, si Fred-i paksa i hutuar, si dhe Tracee Chimo, e cila, siç shkruan Playbill, vjedh skenën në rolin e shërbyeses së hapur Saunders. Kostumet e Jeff Mahshie-it, të frymëzuara nga vitet ’30, fituan çmimin Tony, ndërsa regjinë e mban Scott Ellis dhe skenografinë David Rockwell.
Sipas Playbill-it, i cili e ka parë filmin, kamera i ofron publikut një vend në rreshtin e parë: nga afër shijohen çdo rënie, çdo shprehje fytyre dhe çdo batutë e saktë. O’Hara i ka thënë Playbill-it se do të donte ta çonte shfaqjen në turne me Byrne-in në Australi — por deri atëherë, publiku kudo në botë mund ta shijojë këtë festë shampanjeje në kinema.
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