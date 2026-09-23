«The Curious Case of Benjamin Button» zgjatet sërish Off-Broadway: muzikali fitues i Olivier-it tani deri më 6 dhjetor
The Public Theater njoftoi shtyrjen e dytë të premierës amerikane të muzikallit që fitoi Olivier për Muzikalin më të Mirë të Ri në 2025; në rolin kryesor është kandidati për Tony, Andrew Durand
The Public Theater në Nju Jork ka shtyrë për herë të dytë shfaqjet e premierës së Amerikës së Veriut të «The Curious Case of Benjamin Button», muzikallit londinez që fitoi çmimin Olivier për Muzikalin më të Mirë të Ri në vitin 2025. Previews nisin më 8 tetor dhe hapja zyrtare është më 21 tetor në Teatrin Newman të institucionit; pas shtyrjes së parë deri më 22 nëntor, shfaqjet tani do të vijojnë deri më 6 dhjetor, duke shtuar dy javë të reja. Biletat për shfaqjet e reja dalin në shitje më 24 shtator.
Kastin kryesor do ta drejtojë kandidati për çmimin Tony, Andrew Durand (i nominuar për «Dead Outlaw»), në rolin e Benjamin Button-it dhe Reverthi-t, ndërsa Kelsee Kimmel luan Elowen Keene-n dhe Sterenow-n. Me ta janë Britney Coleman si Gwyns, Trevor Lindley Craft si Morlan, Brandon J. Ellis si Tewes, Katie Horner si Treth, Sachiko Mae si Avoryow, Morgan Morse si Tonnow, Kris Saint-Louis si Lanow, Claire-Frances Sullivan si Ebron dhe Matt Wolpe si Tir. Ansambli përbëhet nga aktorë-muzikantë; swings janë Jo Brook, Casey Martin Klein, Lauren Jeanne Thomas dhe Spiff Wiegand.
Vepra bazohet në librin e F. Scott Fitzgerald-it dhe ndjek historinë e një burri që lind si plak dhe plaket mbrapsh, duke e përshkruar jetën e tij nga fundi i Luftës së Parë Botërore deri në shekullin e 20-të. Libreti është shkruar nga Jethro Compton, muzika nga Darren Clark dhe tekstet e këngëve nga Clark dhe Compton. Muzikali nisi në Southwark Playhouse të Londrës në vitin 2019, u zgjerua dhe u transferua në Ambassadors Theatre të West End-it në vitin 2024, duke fituar Olivier-in për Muzikalin më të Mirë të Ri në vitin 2025.
Compton do të jetë sërish regjisor dhe do të kujdeset për skenografinë e premierës amerikane, duke rimontuar ekipin origjinal krijues të Londrës: koreografen Chi-San Howard, drejtorin muzikor Mark Aspinall, kostumografen Anna Kelsey, drejtorin e ndriçimit Zoe Spurr dhe drejtorin e zërit Luke Swaffield. Orkestrimet janë të Aspinall-it dhe Clark-ut. Biletat janë në shitje në PublicTheater.org.
Burimi: Playbill — https://playbill.com/article/benjamin-button-musical-extends-again-off-broadway
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