«Jailer 2» i Rajinikanth mbyll parashitjet me rekord: 1.88 milionë bileta vetëm për ditën e parë
Vazhdimi i hitit të vitit 2023 del sot në kinematë e gjithë botës. Rezervimet paraprake totale arritën 72.53 krorë rupi, ndërsa vetëm dita e hapjes solli 39.81 krorë — një nga hapjet më të forta të vitit për kinemanë indiane.
«Jailer 2», vazhdimi i shumëpritur i filmit aksion me Rajinikanth, del sot, më 15 tetor, në kinematë e gjithë botës dhe e nis garën me shifra rekord që në parashitje. Siç njofton Filmibeat, duke cituar të dhënat e Sacnilk, rezervimet paraprake për ditën e parë arritën 39.81 krorë rupi — rreth 4.5 milionë dollarë — me 18.81 lakh, pra 1.88 milionë bileta të shitura vetëm për ditën e hapjes.
Sipas ndarjes sipas orareve, shfaqjet e mëngjesit sollën 13.01 krorë rupi dhe ato të natës 13.72 krorë, ndërsa pasditja 7.51 krorë dhe oraret e mbrëmjes 5.57 krorë. Në total, rezervimet paraprake për të gjitha ditët e para arritën 72.53 krorë rupi, rreth 8.2 milionë dollarë, duke e vendosur filmin mes hapjeve më të mëdha të vitit në Indi.
Ritmi u përshpejtua në orët e fundit të parashitjes: vetëm pasditen e 14 tetorit biletat e ditës së parë kishin kaluar 14.15 lakh, ndërsa versioni hindi i filmit, «Rajini: The Jailer 2», surprizoi me gati 40 mijë bileta, edhe pse nuk shfaqet në rrjetet e mëdha të multiplekseve, për shkak të premierës së planifikuar në platformat digjitale vetëm katër javë pas daljes në kinema.
Filmi, me regji të Nelson Dilipkumar dhe prodhim të Sun Pictures, e rikthen Rajinikanth në rolin e Tiger Muthuvel Pandian, oficerit në pension që përballet sërish me një rrjet kriminal. Krah tij rikthehen Ramya Krishnan, Yogi Babu, Mirnaa dhe Rithvik, ndërsa kastit i shtohen S. J. Suryah, Mithun Chakraborty, Suraj Venjaramoodu, Vidya Balan, Anna Rajan dhe Jatin Sarna. «Jailer 2» është vazhdimi i hitit të vitit 2023, «Jailer».
Analistët e tregut presin që filmi të kalojë 30 krorë rupi neto vetëm në ditën e parë, edhe pse premiera bie në një të enjte të zakonshme, pa festë zyrtare. Shfaqjet e para jashtë Indisë nisën mbrëmjen e 14 tetorit dhe vazhdimësia e suksesit do të varet nga reagimet e publikut pas fundjavës së parë.
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