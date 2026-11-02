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Teater

«The Lives of Others» hapet zyrtarisht në West End: Keira Knightley, Stephen Dillane dhe Luke Thompson triumfojnë në Adelphi Theatre

Premiera botërore skenike e filmit fitues të çmimit Oscar, përshtatur dhe regjuar nga Robert Icke, hapi zyrtarisht perden në Londër — kritika e parë e përshëndet si një triumf, me Stephen Dillane në një interpretim mjeshtëror si oficeri i Stasi-t që përgjon çiftin e artistëve.

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Keira Knightley — CC BY 2.0, foto: Tony Shek (Wikimedia Commons)

Premiera botërore skenike e «The Lives of Others» u hap zyrtarisht në Adelphi Theatre të Londrës, ndërsa fotot e para të produksionit dhe recensionet e kritikës u publikuan mbrëmjen e së dielës. Siç njofton WhatsOnStage, shfaqja e Robert Icke do të luhet në West End deri më 9 janar 2027, me Keira Knightley, Stephen Dillane dhe Luke Thompson në rolet kryesore.

Historia zhvillohet në Gjermaninë Lindore të vitit 1984: dramaturgu Georg Dreyman, interpretuar nga Luke Thompson, dhe e dashura e tij, aktorja Christa-Maria Sieland, interpretuar nga Keira Knightley, vihen nën mbikëqyrjen e Stasi-t, ndërsa oficeri Gerd Wiesler, interpretuar nga Stephen Dillane, dëgjon çdo bisedë të tyre dhe përfshihet gjithnjë e më thellë në jetët që përgjon. Përshtatja bazohet në filmin e vitit 2006 të Florian Henckel von Donnersmarck, i cili fitoi çmimin Oscar për filmin më të mirë ndërkombëtar dhe çmimin BAFTA për filmin më të mirë jo në gjuhën angleze.

Pritja e kritikës ka qenë entuziaste. Sipas BroadwayWorld, e cila e vlerësoi produksionin me pesë yje, Dillane jep një mësim mjeshtërie në aktrimin e përmbajtur si oficeri që i çahet bindja ndaj kauzës së Stasi-t, ndërsa Knightley bën një rikthim mbresëlënës në skenën londineze dhe Thompson sjell me natyrshmëri nervozizmin e shkrimtarit nën presion. Në role dytësore shkëlqejnë Paul Higgins si eprori Grubitz, Andrew Woodall si ministri i korruptuar Hempf dhe Nick Holder si regjisori i dënuar Jerska.

Edhe WhatsOnStage e quan produksionin një triumf: skena rrotulluese e Hildegard Bechtler, peizazhi zanor i Giles Thomas dhe muzika e trishtë e Max Richter, e kompozuar posaçërisht për këtë shfaqje, e mbajnë tensionin për dy orë rresht pa pushim, ndërsa regjija e Icke e kthen temën e mbikëqyrjes në vetë përvojën e spektatorit.

Produksioni, i producentes Sonia Friedman, ribashkon Icke me ekipin krijues të sukseseve të tij të mëparshme: përveç Bechtler për skenografinë dhe kostumet, ndriçimi është i Jon Clark, dizajni i videos i Tal Yarden dhe kastingu i Julia Horan. Biletat për «The Lives of Others» në Adelphi Theatre janë në shitje për shfaqje deri më 9 janar 2027.

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