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Teater

«Much Ado About Nothing» nis shfaqjet paraprake në Broadway: Tom Hiddleston dhe Hayley Atwell sonte në Winter Garden Theatre

Produksioni i Jamie Lloyd-it për William Shakespeare-in nis sonte sezonin e kufizuar dhjetëjavor në Broadway, me hapjen zyrtare më 19 nëntor dhe shfaqjen e fundit më 10 janar 2027.

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Shfaqjet kanë nisur në Broadway për produksionin e Jamie Lloyd-it të «Much Ado About Nothing» të William Shakespeare-it, siç njofton BroadwayWorld. Shfaqjet paraprake fillojnë këtë të shtunë, 31 tetor, në Winter Garden Theatre, përpara natës zyrtare të hapjes të enjten, më 19 nëntor, ndërsa sezoni i kufizuar rreptësisht në dhjetë javë do të zgjasë vetëm deri të dielën, më 10 janar 2027.

Në qendër të produksionit janë Tom Hiddleston në rolin e Benedick-ut dhe Hayley Atwell, e cila bën debutimin e saj në Broadway në rolin e Beatrice-s, sipas BroadwayWorld. Atwell e kishte interpretuar tashmë këtë rol në Londër për The Jamie Lloyd Company, ku fitoi Çmimin e Teatrit të gazetës londineze Standard për aktoren më të mirë dhe Çmimin e Rrethit të Kritikëve për interpretimin më të mirë shekspirian, siç kujton biografia e saj në shkrimin e BroadwayWorld.

Kasti i plotë, sipas BroadwayWorld, përfshin edhe Mara Huf si Hero, Mika Onyx Johnson si Borachio, Gerald Kyd si Don Pedro, Forbes Masson si Leonato, Phillip Olagoke si Atë Francis, Mason Alexander Park si Margaret, James Phoon si Claudio dhe Tim Steed si Don John. Të saposhpallur janë edhe zëvendësuesit Franklin Bongjio, Michael Iván Carrier, Beth Elliott, Marlon Alexander Vargas dhe Ed White.

Ekipi i dizajnit, siç njofton BroadwayWorld, përbëhet nga Soutra Gilmour për skenografinë dhe kostumet, Jon Clark për ndriçimin, Ben dhe Max Ringham për zërin dhe muzikën, si dhe Fabian Aloise për koreografinë. Produksioni në Broadway prodhohet nga The Jamie Lloyd Company, ndërsa menaxherët e përgjithshëm janë 101 Productions, Ltd. dhe Jeff Klein.

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