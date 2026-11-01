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Teater

«Dear Evan Hansen» zbarkon për herë të parë në Kaliforninë Jugore: hapja për shtyp sonte në La Mirada Theatre

Muzikali fitues i çmimit Tony për muzikalin më të mirë, me libret të Steven Levenson-it dhe këngë të dyshes Benj Pasek e Justin Paul, hap serinë e shfaqjeve në La Mirada nën regjinë e Stephen C. Anthony-t — vetë Evan Hansen-i i Broadway-t dhe i turneut të parë amerikan.

· 3 min lexim
Theater District, Midtown Manhattan, NYC

Muzikali «Dear Evan Hansen», një nga titujt më të dashur të Broadway-t të dekadës së fundit, mbërrin për herë të parë si produksion rajonal në Kaliforninë Jugore. Siç njofton BroadwayWorld, La Mirada Theatre for the Performing Arts dhe McCoy Rigby Entertainment hapin me këtë shfaqje pjesën e dytë të sezonit 2026–2027, ndërsa fotot e para të produksionit u publikuan në ditën e hapjes zyrtare për shtypin.

Shfaqja paraprake u dha të premten në mbrëmje, ndërsa hapjet zyrtare për shtyp janë caktuar për sot, të shtunën 31 tetor, në orën 14:00 dhe 20:00. Produksioni do të qëndrojë në skenën e teatrit në La Mirada, në adresën 14900 La Mirada Blvd., deri të dielën më 22 nëntor, me shfaqje të enjteve, të premteve, të shtunave dhe të dielave.

Regjinë e këtij produksioni e mban Stephen C. Anthony, i cili rolin e Evan Hansen-it e ka interpretuar vetë në Broadway dhe në turneun e parë kombëtar amerikan, ndërsa drejtimin muzikor e ka Ryan O’Connell. Libreti i Steven Levenson-it, fitues i çmimit Tony, dhe këngët e dyshes Benj Pasek e Justin Paul — fitues të çmimeve Grammy, Tony, Emmy dhe Oscar, autorë edhe të «The Greatest Showman» dhe «La La Land» — e kanë bërë muzikalin një klasik modern, me mesazhin që ka prekur publikun në gjithë botën: «You Will Be Found».

Historia ndjek Evan Hansen-in, një 17-vjeçar që është ndier i padukshëm gjatë gjithë jetës së tij. Kur një tragjedi trondit komunitetin e tij dhe e vendos në qendër të një polemike që rritet me shpejtësi, Evan-it i jepet mundësia e jetës: shansi për të qenë dikush tjetër. Por ndërsa rrjeti i gënjeshtrave të tij me qëllim të mirë fillon të shpërbëhet, ai detyrohet të përballet me faktin se çmimi i përkatësisë mund të jetë shumë më i lartë nga sa e kishte menduar.

Në rolin kryesor ngjitet Tyler Donovan McCall, ndërsa kasti plotësohet nga Kendyl Sayuri Yokoyama si Zoe Murphy, Nic Hermick si Connor Murphy, Gabriel Vernon Nunag si Jared Kleinman, Analisa Idalia si Alana Beck, Gwen Hollander si Heidi Hansen, Jill Van Velzer si Cynthia Murphy dhe Josh Adamson si Larry Murphy. Sipas BroadwayWorld, biletat kushtojnë nga 28 deri në 125 dollarë dhe mund të blihen në faqen e teatrit, ndërsa më 14 nëntor do të ketë edhe një shfaqje me titra të hapura dhe më 5 e 19 nëntor takime të publikut me kastin dhe ekipin krijues. Shfaqja rekomandohet për moshat mbi 13 vjeç.

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