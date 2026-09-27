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Film

«Heart of the Beast» i Brad Pitt hap fundjavën me rreth 20 milionë dollarë: publiku e adhuron, por buxheti 80 milionë e bën fitimin të vështirë

Filmi i Paramount mbylli ditën e parë me 7.4 milionë dollarë në 3,435 kinema dhe po shkon drejt rreth 20 milionë dollarëve në fundjavën e hapjes në Amerikën e Veriut.

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Drama e mbijetesës «Heart of the Beast», me Brad Pitt në rolin kryesor dhe regji të David Ayer, mbylli ditën e parë të hapjes në Amerikën e Veriut me 7.4 milionë dollarë të ardhura në 3,435 kinema, dhe sipas vlerësimeve të industrisë që citon TheWrap, filmi po shkon drejt një fundjave hapjeje prej rreth 20 milionë dollarësh.

Pitt luan një veteran të Forcave Speciale të mbetur në shkretëtirën e Alaskës me qenin e tij luftarak, dhe publiku e ka pritur ngrohtë filmin: «Heart of the Beast» ka marrë notën A- në CinemaScore, ndërsa në Rotten Tomatoes shënon 87% nga kritikët dhe 95% nga publiku.

Megjithatë, me një buxhet prodhimi prej rreth 80 milionë dollarësh, rruga drejt fitimit teatral do të jetë e vështirë për produksionin e Paramount-it.

Në të njëjtën fundjavë, filmi konkurron me rishfaqjen «Avengers: Endgame Encore», që po shkon drejt 26 milionë dollarësh, dhe me «Resident Evil», që po mbyll fundjavën e dytë me 23.8 milionë dollarë.

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