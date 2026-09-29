Thesari i madh në Gjermani me pikëpyetje dhe mister! Gjenden 934 monedha argjendi
Në vjeshtën e vitit 2025, një baba nga Rhineland kishte ndërmend të pastronte vetëm shkurtimisht një fushë pranë Wesseling, në jug të Këlnit, me detektorin e tij të metaleve. Pastaj detektorit i ra një bip dhe ai zbuloi një monedhë argjendi romake – dhe nuk ishte e vetmja.
Probablemente ha sido el hallazgo de su vida: el buscador aficionado de tesoros, un padre de familia de Renania, no esperaba nada especial aquel día cuando, de pente, sonó su detector de metales. Localizó una moneda romana de plata, luego más. Cuando llegó a 15 piezas y el aparato seguía marcando señales, përmbledhje: “Esto es algo kryebashkiaku”.
Ajo që arkeologët nxorën më pas tejkaloi çdo pritshmëri: 934 denarë romakë, me një peshë totale prej 3,1 kilogramësh. Landschaftsverband Rheinland (LVR) e cilëson zbulimin si thesarin më të madh numizmatik të njohur deri më tani nga koha e perandorit Hadrian në territorin e Gjermanisë së sotme. Në të gjithë botën njihen vetëm katër thesare monetare romake të kësaj periudhe që janë më të mëdha.
Vendi i zbulimit ndodhet në jug të Këlnit, në një rajon që luajti një rol të rëndësishëm gjatë periudhës së perandorëve romakë. Pranë tij ndodhej Colonia Claudia Ara Agrippinensium, Këlni i sotëm, i cili në atë kohë ishte një qendër e rëndësishme politike, ushtarake dhe ekonomike në brigjet e Rinit.
Një pasuri që me shumë gjasë u trashëgua brez pas brezi
Veçanërisht fascinues është harku kohor që përfshijnë monedhat. Më e vjetra daton në vitin 148 para Krishtit, pra në periudhën e Republikës Romake. Monedha më e re është prerë në vitet 124/125 pas Krishtit. Mes tyre shtrihen më shumë se 270 vjet.
Kur thesari u varros, me shumë gjasë në çerekun e dytë të shekullit II pas Krishtit, monedha më e vjetër ishte tashmë më shumë se dy shekuj e gjysmë e vjetër dhe, me sa duket, vazhdonte të ishte e vlefshme si mjet pagese. Zbulimi tregon kështu se sa gjatë mund të qëndronin në qarkullim monedhat e vjetra në sistemin monetar romak.
Vlera e thesarit është e vështirë të përkthehet në terma monetarë të ditëve të sotme. Një pikë reference është paga e një legjionari romak: një ushtar i zakonshëm merrte në atë kohë rreth 300 denarë në vit, nga të cilat afërsisht gjysma mbahej për ushqim dhe pajisje. Për të kursyer një shumë të krahasueshme me thesarin, ai do të duhej të ruante të gjitha të ardhurat e tij të disponueshme për rreth gjashtë vjet.
Pse nuk u gjet kurrë thesari?
Arkeologët mendojnë se monedhat u fshehën qëllimisht, me synimin për t’i ruajtur në një vend të sigurt. Me shumë gjasë, personi që i fshehu vdiq para se t’i tregonte dikujt se ku ndodhej thesari.
Mënyra se si është gjetur thesari ofron të paktën disa të dhëna. Një pjesë e monedhave u transportua, së bashku me një bllok kompakt dheu, në laboratorin e restaurimit të LVR-Landesmuseum Bonn. Atje, radiografitë zbuluan, ndër të tjera, fragmente të një ene qeramike dhe mbetje kashte.
Gjithçka tregon se dikush i kishte vendosur dikur monedhat në një enë të mbështjellë ose të mbushur me kashtë për t’i mbrojtur.
Të gjitha të dhënat sugjerojnë se pasuria ishte grumbulluar rreth vitit 100 pas Krishtit, por u varros vetëm disa dekada më vonë, gjatë mbretërimit të perandorit Hadrian.
Perandori Hadrian dhe koha kur u fsheh thesari
Perandori Hadrian (76–138 pas Krishtit) drejtoi Perandorinë Romake nga viti 117 deri në vdekjen e tij, në moshën 62-vjeçare. Ai konsiderohet një nga të ashtuquajturit “pesë perandorët e mirë” dhe u përqendrua në sigurimin dhe konsolidimin e perandorisë së gjerë romake.
Hadriani udhëtoi në zona të mëdha të territorit të perandorisë, urdhëroi zgjerimin e rrugëve, tempujve dhe qyteteve dhe njihet veçanërisht për Murit e Hadrianit në Britani, i ngritur për të mbrojtur kufirin romak nga fiset e veriut.
Megjithatë, mbretërimi i tij nuk ishte paqësor. Mes viteve 132 dhe 135 pas Krishtit, në provincën romake të Judesë, e cila shtrihej në pjesë të territorit të Izraelit të sotëm dhe territoreve palestineze, shpërtheu një kryengritje kundër sundimit të Romës.
Nën udhëheqjen e Simon Bar Kokhbës, rebelët hebrenj luftuan kundër trupave romake. Kryengritja u shtyp me shumë ashpërsi nga Roma.
Monedhat e argjendta të gjetura nga ky banor i Rheinland-it tashmë i përkasin shtetit federal të Nordrhein-Westfalen, ndërsa zbuluesi pritet të marrë një shpërblim.
Një pjesë e monedhave u prezantua për herë të parë për publikun në shtator në Bon. Në mars 2027, thesari pritet të ekspozohet në ekspozitën e përhershme arkeologjike të LVR-LandesMuseum Bonn.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.