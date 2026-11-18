Mariners marrin Maikel Garcían nga Royals në shkëmbimin me gjashtë lojtarë, Bryce Miller shkon në Kansas City
Seattle Mariners mbyllën të mërkurën, më 18 nëntor, shkëmbimin më të madh të këtij dimri deri tani: sipas njoftimit të të dy skuadrave, të raportuar nga USA TODAY dhe Field Level Media, Mariners morën nga Kansas City Royals bazën e tretë Maikel García, hedhësin e bullpen-it James McArthur dhe hedhësin e ligave të vogla L.P. Langevin, ndërsa Royals morën tre hedhës të ligës së madhe — Bryce Miller, Logan Evans dhe José A. Ferrer.
García, 26 vjeç, është qendra e marrëveshjes për Seattle. Ai ishte All-Star dhe fitoi Gold Glove në Ligën Amerikane në vitin 2025, kur goditi .286 me 39 dyshe, 16 home run, 74 RBI dhe 23 baza të vjedhura. Dimrin e kaluar ai nënshkroi një zgjatim kontrate pesëvjeçar prej 57.5 milionë dollarësh, që zgjat deri në vitin 2030, me një opsion të klubit për vitin 2031. Sezonin e kaluar e penguan dëmtimet në dorë dhe në kofshë: luajti vetëm 82 ndeshje dhe goditi .268 me tre home run dhe 38 RBI. Në karrierë me Royals ai ka mesatare .264, me 107 dyshe, 30 home run dhe 222 RBI në 531 ndeshje.
«Është e rrallë të kesh mundësinë të marrësh një lojtar të nënshkruar afatgjatë që u përshtatet nevojave tona aq mirë sa Maikel», tha presidenti i operacioneve të bejsbollit të Mariners, Jerry Dipoto. Menaxheri i përgjithshëm Justin Hollander shtoi se klubi e sheh Garcían si një nga bazat e treta më të kompletuara të bejsbollit, me ndikim në mbrojtje, në baza dhe në goditje.
Në këmbim, Kansas City forcon stafin e hedhjes. Bryce Miller, 28 vjeç, zgjedhje e raundit të katërt të Seattle në vitin 2021, sezonin e kaluar regjistroi bilanc 4-10 dhe ERA 4.17 në 22 paraqitje (21 si startues), ndërsa në karrierë ka bilanc 28-31 dhe ERA 4.04 në 96 ndeshje; kulmi i tij mbetet viti 2024, me bilanc 12-8 dhe ERA 2.94 në 31 startime. Logan Evans, 25 vjeç, në vitin 2025 kishte bilanc 6-5 dhe ERA 4.32 në 16 paraqitje, ndërsa sezonin 2026 e humbi për shkak të problemeve në bërryl. José A. Ferrer, 26 vjeç, regjistroi bilanc 4-4 dhe ERA 4.18 në 73 paraqitje nga bullpen-i i Seattle sezonin e kaluar.
Seattle merr edhe James McArthur, 29 vjeç, me bilanc karriere 6-7 dhe ERA 4.84 në 75 paraqitje me Royals — për herë të fundit hodhi për Kansas City në vitin 2024 — dhe L.P. Langevin, 23 vjeç, zgjedhje e raundit të katërt në vitin 2024, që në ligat e vogla sezonin e kaluar kishte bilanc 5-3, tre shpëtime dhe 106 strikeout në 55⅓ inning, me ERA 3.42.
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