Tirana pret më 21 dhe 22 shtator mbledhjen e Komitetit BE-Shqipëri
Komiteti i Stabilizim Asociimit BE-Shqipëri do të mbahet në 21-22 shtator, në Tiranë.
Të hënën dhe të martën, eurodeputetët e ECR-së, Chiara Gemma, nënkryetare e SAPC-së BE–Shqipëri, dhe Cristian Terheș, do të marrin pjesë në mbledhjen e 22-të të këtij komiteti në Tiranë, shkruan A2.
“Shqipëria ka bërë përparim të konsiderueshëm në negociatat e anëtarësimit dhe tashmë ka hapur të gjashtë grup-kapitujt negociues. Grupi ECR mbështet rrugën evropiane të vendit dhe e konsideron Shqipërinë një partner të rëndësishëm për sigurinë dhe stabilitetin rajonal, përfshirë edhe nëpërmjet rolit të saj si anëtare e NATO-s. Në të njëjtën kohë, përparimi i mëtejshëm drejt anëtarësimit në BE duhet të bazohet në zbatimin efektiv të reformave. Vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet forcimit të shtetit të së drejtës, sigurimit të zbatimit të duhur të legjislacionit të miratuar dhe reduktimit të polarizimit politik. Ritmi i anëtarësimit duhet të pasqyrojë cilësinë dhe zbatimin konkret të reformave”, lexohet në njoftim.
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