Zhvillimi i Qëndrueshëm 2026, Rama: Përmbyllja e negociatave dhe integrimi në BE, objektiva realë për Shqipërinë
Kryeministri Edi Rama, përmes një videomesazhi në kuadër të Momentit të Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm 2026, rikonfirmoi angazhimin e Shqipërisë për Agjendën 2030 dhe integrimin në Bashkimin Europian, si pjesë e një procesi të vetëm transformimi.
Sipas tij, që nga viti 2018, varfëria ka rënë nga 23,7% në 19%, vdekshmëria foshnjore është përgjysmuar dhe mbi 95% e shërbimeve publike ofrohen online.
Pothuajse e gjithë energjia elektrike prodhohet nga burime të rinovueshme, ndërsa gratë përfaqësojnë 35% të Kuvendit dhe afro 50% të kabinetit qeveritar.
Shqipëria renditet e 44-ta në nivel global në Indeksin e SDG-ve për vitin 2026.
Për përshpejtimin e këtij transformimi, Shqipëria ka angazhuar 6 milionë dollarë amerikanë për Fondin e Përshpejtimit të SDG-ve, me fokus te mbrojtja e fëmijëve, përgatitja e bizneseve për tregun e përbashkët të BE-së, rigjallërimi i komuniteteve lokale dhe lufta kundër krimit të organizuar e korrupsionit.
Shqipëria ka nënshkruar gjithashtu Kuadrin e ri të Bashkëpunimit me OKB-në për periudhën 2027–2031, me synimin për të garantuar zhvillim të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës, pa lënë askënd pas.
“Përshëndetje nga Shqipëria për të gjithë ata që po i bashkohen këtij Momenti të Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm nga e gjithë bota.
Për Shqipërinë, Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm nuk janë një premtim i largët. Ato janë një plan i përditshëm pune dhe janë të pandashme nga rrugëtimi ynë drejt Bashkimit Europian.
Përmbyllja e negociatave të anëtarësimit deri në vitin 2027, anëtarësimi në BE deri në vitin 2030 dhe përmbushja e Agjendës 2030 nuk janë tri rrugë të ndryshme.
Ato janë një rrugë e vetme transformimi.
Që nga Rishikimi ynë Kombëtar Vullnetar në vitin 2018, varfëria ka rënë nga 23.7 në 19 për qind, vdekshmëria e fëmijëve nën pesë vjeç është përgjysmuar, më shumë se 95 për qind e shërbimeve publike tashmë ofrohen online, pothuajse e gjithë energjia jonë elektrike vjen nga burime të rinovueshme, gratë mbajnë 35 për qind të vendeve në parlament dhe afro 50 për qind të posteve ministrore. Borxhi publik është shumë më poshtë se 60 për qind.
Këto nuk janë thjesht statistika.
Ato janë dëshmi se ndryshimi është i mundur.
Dhe Shqipëria tani renditet e 44-ta në nivel global në Indeksin e SDG-ve për vitin 2026, duke qenë ndër vendet me performancën më të mirë në rajonin tonë.
Por angazhimet nuk i ndryshojnë jetët; zbatimi po.
Kjo është arsyeja pse Shqipëria ka angazhuar 6 milionë dollarë amerikanë për Fondin e Përshpejtimit të SDG-ve, duke bashkuar ekipin e Kombeve të Bashkuara rreth katër prioriteteve si mbrojtjen e fëmijëve, përgatitjen e bizneseve për tregun e përbashkët të BE-së, rigjallërimin e komuniteteve lokale dhe forcimin e luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Gjithashtu, kemi nënshkruar kuadrin tonë të ri të bashkëpunimit për periudhën 2027–2031 dhe nuk do të lëmë askënd pas, as fëmijët tanë, as komunitetet tona rurale dhe as më të cenueshmit.
Së bashku me Kombet e Bashkuara, partnerët tanë europianë dhe qytetarët tanë, do të vazhdojmë të ecim përpara.
Ju faleminderit shumë”, është shprehur Rama.
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