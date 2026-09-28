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Tortellini në lëng mishi — receta klasike bolonjeze

· 2 min lexim

Tortellini në lëng mishi (tortellini in brodo) është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës së Bolonjës, në rajonin Emilia-Romagna të Italisë — petëza të vogla të mbushura me mish e djathë, të ziera ngadalë në lëng të pasur mishi. Është pjata tradicionale e festave të dimrit, që shërbehet e nxehtë dhe sjell aromë të papërsëritshme në tryezë. Më poshtë, receta klasike e plotë.

Përbërësit

Për brumin:

  • 300 g miell 00 (ose miell gruri i situr mirë)
  • 3 vezë të freskëta
  • 1 majë kripë

Për mbushjen:

  • 150 g mish derri i pjekur (ose mish i përzier i pjekur)
  • 100 g mortadella (ose proshutë e zier)
  • 100 g parmixhan (Parmigiano-Reggiano) i grirë
  • 1 vezë
  • 1 majë arrëmyshk i grirë
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes

Për shërbimin:

  • 2 litra lëng mishi (viçi ose pule), i bërë në shtëpi
  • Parmixhan i grirë për servim

Hapat e përgatitjes

  1. Përgatitni brumin: shtroni miellin mbi tavolinë në formë pusi, thyeni vezët në mes dhe shtoni kripën. Punojeni brumin 8–10 minuta derisa të bëhet i lëmuar dhe elastik. Mbështilleni me pelikulë kuzhine dhe lëreni të pushojë 30 minuta.
  2. Për mbushjen: grijini shumë imët mishi i pjekur dhe mortadella, përziejini me parmixhanin e grirë, vezën, arrëmyshku, kripën dhe piperin derisa të formohet një masë homogjene.
  3. Hapni brumin e pushuar me rula ose me makinën e makaronave në petë të holla (rreth 2 mm).
  4. Pritini petën në katrorë me brinjë rreth 4 cm. Vendosni një lugë çaji mbushje në qendër të çdo katrori, paloseni në trekëndësh duke ngjitur mirë skajet, pastaj bashkoni dy cepët e gjata të trekëndëshit rreth gishtit tregues për të formuar unazën karakteristike të tortellini-t.
  5. Vëreni lëngun e mishit të ziejë; hidhni tortellini-t dhe ziejini 3–5 minuta, derisa të dalin në sipërfaqe.
  6. Servirini të nxehtë në lëng, me pak parmixhan të grirë sipër sipas dëshirës.

Koha e përgatitjes: ~60 minuta (+ 30 minuta pushim i brumit). Koha e gatimit: ~10 minuta. Porcione: 4–6.

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